Hande Soral ile İsmail Demirci’den bebek müjdesi! Ünlü çift güzel haberi bakın nasıl duyurdu
Son olarak Bir Zamanlar Çukurova dizisinde Ümit karakterini canlandıran Hande Soral, 2017 yılında meslektaşı İsmail Demirci ile nikah masasına oturmuştu. Magazin dünyasının örnek çiftleri arasında gösterilen Hande Soral ile İsmail Demirci'den müjdeli haber geldi. Dad (baba) yazılı bir şapka takan eşi İsmail Demirci ile objektif karşısına geçen Hande Soral, elindeki ultrason görüntüsüyle bebek beklediklerini duyurdu. İşte oyuncu çiftin müjdeli haberi duyurdukları o paylaşım...
21.12.2021 18:21
- Son Güncelleme: 21.12.2021 18:21
İsmail Demirci ile Hande Soral, 2017 yılında dünyaevine girmişti. Magazin dünyasının örnek çiftleri arasında gösterilen Hande Soral ile İsmail Demirci'den müjdeli haber geldi.
Eşi İsmail Demirci ile objektif karşısına geçen Soral, elindeki ultrason görüntüsüyle bebek beklediklerini duyurdu.
İsmail Demirci'nin dad (baba) yazılı şapkasının dikkatlerden kaçmadığı paylaşım, kısa süre içinde binlerce yorum ve beğeni aldı.