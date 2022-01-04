Hande Soral hamilelik pozunu paylaştı ünlülerden yorum yağdı! 'Göbüş kaç aylık dediğinizi duyar gibiyim' diyen Hande'ye eşinden bomba yorum
Hande Soral hamilelik pozunu paylaştı ünlülerden yorum yağdı! 'Bu göbüş kaç aylık dersiniz?' diyen Hande Soral'ın eşi yaptığı yorumla sosyal medya gündemine bomba gibi düştü. Hamileliğinde yolu yarılayan oyuncu Hande Soral, Instagram'dan paylaştığı son fotoğraflarla dikkat çekti. Hamilelik sürecinde de sporunu aksatmadığı görülen Soral, son olarak, "Bu göbüş kaç aylık dediğinizi duyar gibiyim" notunu paylaştı ve ardından yeni karesi ile kaç haftalık hamile olduğunu açıkladı. 34 yaşındaki Hande Soral'ın hamilelik pozuna ünlülerden yorum yağdı. Hande Soral'ın eşi İsmail Demirci ise yazdığı yorumla çok konuşuldu.
04.01.2022 17:13
- Son Güncelleme: 04.01.2022 17:17
Hande Soral hamilelik pozunu paylaştı ünlülerden yorum yağdı! 'Bu göbüş kaç aylık dediğinizi duyar gibiyim' diyen Hande'ye eşinden bomba yorum...
Son olarak Bir Zamanlar Çukurova'da Ümit karakterine hayat veren oyuncu Hande Soral ile Yalancılar ve Mumları adlı yapımda izleyici karşısına çıkan İsmail Demirci bebek heyecanı yaşıyor.