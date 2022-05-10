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Haberler Magazin Hande Sarıoğlu "seni daha çok titreteceğim" dedi öyle bir şey yaptı ki... Kalça ve göğüs itirafıyla olay olmuştu bu kez de file çorabını...

Hande Sarıoğlu "seni daha çok titreteceğim" dedi öyle bir şey yaptı ki... Kalça ve göğüs itirafıyla olay olmuştu bu kez de file çorabını...

Hande Sarıoğlu "seni daha çok titreteceğim" dedi, konuğuna öyle bir şey yaptı ki... Kalça ve göğüs itirafıyla olay olmuştu Hande... Bu kez de konuğu ile arasında geçen diyalogla gündeme gelen Hande Sarıoğlu, kendisine gelen en ilginç yorumun sahibine çorabını hediye edeceğini söylemişti. Sarıoğlu, bir önceki yayınında file çorabı kazanan kişiyi yayına aldı, bakın ne yaptı...

10.05.2022 12:45 - Son Güncelleme: 10.05.2022 12:45
Hande Sarıoğlu seni daha çok titreteceğim dedi öyle bir şey yaptı ki... Kalça ve göğüs itirafıyla olay olmuştu bu kez de file çorabını...

"SENİ DAHA ÇOK TİTRETECEĞİM"

Hande Sarıoğlu "seni daha çok titreteceğim" dedi öyle bir şey yaptı ki... Kalça ve göğüs itirafıyla olay olmuştu bu kez de file çorabını konuğuna hediye etti.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Hande Sarıoğlu seni daha çok titreteceğim dedi öyle bir şey yaptı ki... Kalça ve göğüs itirafıyla olay olmuştu bu kez de file çorabını...

Hande Sarıoğlu, dikkat çekmeye devam ediyor. Hande Sarıoğlu daha önce külotlu çorabına maçlardan daha çok ilgi olunca ünlü isim çoraplarını hediye etmişti.

Hande Sarıoğlu seni daha çok titreteceğim dedi öyle bir şey yaptı ki... Kalça ve göğüs itirafıyla olay olmuştu bu kez de file çorabını...

Bu sefer file çorap giyen Hande Sarıoğlu file çorabıyla ilgili gelen en ilginç yorumun sahibine çorabını hediye edeceğini söylemişti. Sarıoğlu bir önceki yayında file çorabı kazanan kişiyi de yayına aldı. Güzel sunucu, kendisiyle buluşunca heyecanlanan takipçisine "Seni daha çok titreteceğim" dedi.

Hande Sarıoğlu seni daha çok titreteceğim dedi öyle bir şey yaptı ki... Kalça ve göğüs itirafıyla olay olmuştu bu kez de file çorabını...

Yaptığı paylaşımlar ve tarzıyla adından söz ettiren Hande Sarıoğlu, geçtiğimiz günlerde konuk olduğu programda çok konuşulacak açıklamalara imza attı.

Hande Sarıoğlu seni daha çok titreteceğim dedi öyle bir şey yaptı ki... Kalça ve göğüs itirafıyla olay olmuştu bu kez de file çorabını...

Daha önce, "Arkadaşlar ben bu memeleri 5 sene önce bastım parayı aldım. Kalçalarım çok geniş olduğu için memelerim eksik kalıyordu proporsiyon olarak. Bir dolar bir de benim memelerim çok değerli" diyen sunucu yine olay oldu.

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