Hande Sarıoğlu "seni daha çok titreteceğim" dedi öyle bir şey yaptı ki... Kalça ve göğüs itirafıyla olay olmuştu bu kez de file çorabını...
Hande Sarıoğlu "seni daha çok titreteceğim" dedi, konuğuna öyle bir şey yaptı ki... Kalça ve göğüs itirafıyla olay olmuştu Hande... Bu kez de konuğu ile arasında geçen diyalogla gündeme gelen Hande Sarıoğlu, kendisine gelen en ilginç yorumun sahibine çorabını hediye edeceğini söylemişti. Sarıoğlu, bir önceki yayınında file çorabı kazanan kişiyi yayına aldı, bakın ne yaptı...
10.05.2022 12:45 - Son Güncelleme: 10.05.2022 12:45
"SENİ DAHA ÇOK TİTRETECEĞİM"
Hande Sarıoğlu "seni daha çok titreteceğim" dedi öyle bir şey yaptı ki... Kalça ve göğüs itirafıyla olay olmuştu bu kez de file çorabını konuğuna hediye etti.
Hande Sarıoğlu, dikkat çekmeye devam ediyor. Hande Sarıoğlu daha önce külotlu çorabına maçlardan daha çok ilgi olunca ünlü isim çoraplarını hediye etmişti.
Bu sefer file çorap giyen Hande Sarıoğlu file çorabıyla ilgili gelen en ilginç yorumun sahibine çorabını hediye edeceğini söylemişti. Sarıoğlu bir önceki yayında file çorabı kazanan kişiyi de yayına aldı. Güzel sunucu, kendisiyle buluşunca heyecanlanan takipçisine "Seni daha çok titreteceğim" dedi.