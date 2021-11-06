Hande Sarıoğlu liseli Britney Spears oldu gömlek açarak verdiği göğüs dekoltesiyle paylaştı! Baktı böyle iyi konuşuluyor devam
Kalça dansı, ayak okşatması bitti şimdi de derin göğüs dekolteli paylaşımıyla gündeme geldi. Skandal dans videosunun ardından tepki çeken ve işinden kovulan Hande Sarıoğlu Instagram paylaşımları ile son dönemde sık sık adından söz ettiriyor. Son olarak göğüs dekolteli paylaşımı ile takipçilerinin karşısına çıkan Hande Sarıoğlu Britney Spears'a özenince olanlar oldu.
06.11.2021 15:57
- Son Güncelleme: 06.11.2021 15:57
Sosyal medyanın en aktif isimlerinden biri olan isim Hande Sarıoğlu, Youtube üzerinden yaptığı program ile yeniden gündemde kalmayı başardı.
Habertürk kanalından, oryantal dansı yaptığı hallerini sosyal medya üzerinden paylaşması nedeniyle ayrılmıştı. Deneyimli sunucu şimdilerde Ertan Süzgün ile birlikte Youtube'da program yapıyor.
Hande Sarıoğlu, ikilinin son paylaştığı programda Cadılar Bayramı konsepti ile ''liseli'' kılığına girdi.