Hande Sarıoğlu imaj değiştirdi görenler 'hiç olmadı bu' dedi! Kalça dansı göğüs dekoltesi derken Hande yine gündem olma çabasında...
Hande Sarıoğlu imaj değiştirdi görenler 'hiç olmadı bu' dedi! Kalça dansı göğüs dekoltesi derken Hande yine gündem olma çabasında... Skandal dans videosunun ardından tepki çeken ve işinden kovulan Hande Sarıoğlu Instagram paylaşımları ile son dönemde sık sık adından söz ettiriyor. Kalça dansı, ayak okşatması, göğüs frikiği bitti şimdi de imaj değiştirdi.18 bin TL'ye silikon yaptırdığı açıklaması ile gündeme gelen ünlü spikerin yeni imajı takipçilerini ikiye böldü. Çpğunluk ise Hande'yi beğenmedi.
24.02.2022 14:56 - Son Güncelleme: 24.02.2022 15:03
Hande Sarıoğlu imaj değiştirdi görenler 'hiç olmadı bu' dedi! Kalça dansı, göğüs dekoltesi derken Hande yine gündem olma çabasında...
YouTube'da bahis programı sunan Hande Sarıoğlu hem giyim tarzı hem açıklamaları hem de paylaşımlarıyla dikkat çekiyor. Yaptırdığı estetikleri çekinmeden açıklayan ünlü isim sosyal medyada gündem olmaya çalılıyor.
Hande Sarıoğlu'nu beğenenler olduğu gibi hiç beğenmeyenler de vardı. İşte yapılan yorumların bazıları: