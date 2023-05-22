Hande Sarıoğlu bir yılan dansı yaptı ortalık zangır zangır sallandı "Tıııssss...." Fatih Ürek'ten miras yılan dansıyla Hande Sarıoğlu...
Spikerlik görevinden ayrıldıktan sonra Youtube'da sunuculuğa devam eden Hande Sarıoğlu, sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla magazin gündemine gelmeye devam ediyor. Cüretkar paylaşımlarına hız kesmeden devam eden Hande Sarıoğlu bu kez yılan dansı yaptı. Son dönemde Icardi ile ilgili yaptığı paylaşımlarla çok konuşulan Hande Sarıoğlu'nun yılan dansı sosyal medyanın gündemine bomba gibi düştü. İşte haberin detayları...
22.05.2023 16:25 - Son Güncelleme: 22.05.2023 16:34
Hayatında kimse olmamasına dair de sık sık yorumlara maruz kalan Hande Sarıoğlu "Şöyle bir şey, bu kızın sevgilisi nasıl yok merak ediyor insanlar. Bir de ben cüretkarımdır, giyerim paylaşırım, arkadan pozlar olsun, dekoltem olsun. Taytlarım olsun filan pozumu veririm. Arayıştayım sananlar oluyor. Bir kere adımı duydunuz mu? Ben istesem, o yalılar, arabalar onları elimi sallasam ellisi" demişti.