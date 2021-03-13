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Hande Erçel'le sevgili olduğu iddia edilen Kerem Bürsin açtı ağzını yumdu gözünü 'Yazıklar olsun' Hande merdivenden kaçarken...

Şüphesiz son dönemde adını sıkça duyduğumuz isimlerden biri de Hande Erçel. Murat Dalkılıç ile olan uzun süreli birlikteliğini sonlandırdıktan sonra rol arkadaşı Kerem Bursin ile adı anılan Hande Erçel sık sık kalbinin boş olduğunu dile getirse de Kerem Bürsin'le aşk iddiaları durulmadı. Her defasında "Arkadaşız" diyerek iddiaları yalanlasa da adı rol arkadaşı Hande Erçel ile anılmaya devam eden Kerem Bürsin, 'PR aşkı' söylentisi hakkında çarpıcı açıklamalar yaptı.

13.03.2021 11:01 - Son Güncelleme: 13.03.2021 11:27
Hande Erçel'le sevgili olduğu iddia edilen Kerem Bürsin açtı ağzını yumdu gözünü 'Yazıklar olsun' Hande merdivenden kaçarken...

Adı sürekli rol arkadaşı Hande Erçel'le sevgili olduklarına dair söylentilere karışan Kerem Bürdin açtı ağzını yumdu gözünü.

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Hande Erçel'le sevgili olduğu iddia edilen Kerem Bürsin açtı ağzını yumdu gözünü 'Yazıklar olsun' Hande merdivenden kaçarken...

Yıldız Teknik Üniversitesi öğrencilerinin oylarıyla belirlenen Yılın Yıldızları Ödülleri sahiplerini buldu. Kerem Bürsin, Covid-19 salgını nedeniyle seyircisiz gerçekleşen gecede 'En Beğenilen Erkek Dizi Oyuncusu' seçildi.

Hande Erçel'le sevgili olduğu iddia edilen Kerem Bürsin açtı ağzını yumdu gözünü 'Yazıklar olsun' Hande merdivenden kaçarken...

Rol arkadaşı Hande Erçel'le aşk yaşadığı haberleriyle magazin gündemine gelen Kerem Bürsin, 'PR aşkı' (reklam aşkı) söylentilerine son noktayı koydu.

Hande Erçel'le sevgili olduğu iddia edilen Kerem Bürsin açtı ağzını yumdu gözünü 'Yazıklar olsun' Hande merdivenden kaçarken...

"BENİM DÜNYAMDA ÖYLE BİR ŞEY YOK"
Yakışıklı oyuncu, "Ben ona inanmıyorum. Öyle bir dünya yok, benim dünyamda öyle bir şey. PR için aşk yok. Biz de insanız, öyle bir şey söz konusu değil. Yapan var mı bilmiyorum, varsa da yazıklar olsun. Biliyorsunuz yalanın ömrü fazla sürmez zaten" ifadelerini kullandı.

Hande Erçel'le sevgili olduğu iddia edilen Kerem Bürsin açtı ağzını yumdu gözünü 'Yazıklar olsun' Hande merdivenden kaçarken...

"GÜZEL BİR SİNERJİ YAKALADIK"
Kerem Bürsin, iyi bir ikili olduklarını söylediği Hande Erçel'le ilgili olarak "Başka bir projede yine birlikte oynamak ister misiniz?" sorusuna yanıt verdi.