Hande Erçel'le sevgili olduğu iddia edilen Kerem Bürsin açtı ağzını yumdu gözünü 'Yazıklar olsun' Hande merdivenden kaçarken...

"BENİM DÜNYAMDA ÖYLE BİR ŞEY YOK"

Yakışıklı oyuncu, "Ben ona inanmıyorum. Öyle bir dünya yok, benim dünyamda öyle bir şey. PR için aşk yok. Biz de insanız, öyle bir şey söz konusu değil. Yapan var mı bilmiyorum, varsa da yazıklar olsun. Biliyorsunuz yalanın ömrü fazla sürmez zaten" ifadelerini kullandı.