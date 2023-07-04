Hande Erçel'in zayıflığı hakkında akıllara zarar iddia! Sevgilisi Hakan Sabancı'yla plajda sarmaş dolaş yakalanmış bikinili pozları olay olmuştu
Yılın aşk bombasını ilk olarak TAKVİM patlatmış, ikili iddiaları reddetse de tüm inkarlara rağmen Hande Erçel ile Hakan Sabancı aşkı belgelenmişti. Şimdilerde aşklarını doludizgin yaşayan Hande Erçel ile Hakan Sabancı, İtalya'da tatil yapmış, Erçel'in bikinili paylaşımları sosyal medyayı sallamıştı. Fitliğiyle dikkat çeken Erçel'in, zayıflığı hakkında önceki gün flaş bir iddia ortaya atıldı. İşte detaylar...
04.07.2023 08:46 - Son Güncelleme: 04.07.2023 08:51
Oyunculuğundan daha çok aşk hayatıyla adından söz ettiren Hande Erçel, sırılsıklam aşık olduğu Hakan Sabancı ile şu sıralar gündemden düşmüyor.
Geçtiğimiz günlerde Coldplay konserine giden Hande Erçel ve Hakan Sabancı aşka geldi ve paylaşımlarıyla sosyal medyanın gündemine oturmuştu.