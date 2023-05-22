Hande Erçel’in son hali hayranlarını korkuttu! Gören inanamadı! “Tedavi mi olsanız?” Hakan Sabancı ile aşk yaşamaya başlamıştı...
Kerem Bürsin, Murat Dalkılıç, Ekin Mert Daymaz, Mehmet Dinçerler gibi isimlerle aşk yaşayan Hande Erçel, son olarak gönlünü iş insanı Hakan Sabancı'ya kaptırmıştı. İlişkilerini başlarda inkar eden ancak sonrasında saklamaktan vazgeçen çiften Erçel, geçen günlerde sevgilisinin annesi Arzu Sabancı ile bir araya gelmişti. Yeni ilişkisiyle çok konuşulan oyuncu, bu kez sosyal medya paylaşımıyla adından söz ettirdi. Derin dekolteli süper mini elbisesi ile verdiği pozları yayınlayan Erçel'in son hali hayranlarını korkuttu. Doktor olduğunu belirten bir sosyal medya kullanıcısı "Tedavi mi olsanız?" yorumunda bulundu. İşte Hande Erçel'in o paylaşımı...
22.05.2023 01:02 - Son Güncelleme: 22.05.2023 01:02
Kariyeri kadar özel hayatıyla da sık sık gündem olan Hande Erçel, Kerem Bürsin, Murat Dalkılıç, Ekin Mert Daymaz, Mehmet Dinçerler gibi isimlerle aşk yaşadı.
Ünlü oyuncu, son olarak ise gönlünü iş insanı Hakan Sabancı'ya kaptırdı. Ancak ikili uzun bir süre aşk iddialarını inkar etti.
Geçen haftalarda aşklarını dosta düşmana duyuran çiftten Erçel, daha sonra sevgilisinin annesi Arzu Sabancı ile bir araya gelerek gündem oldu.
Sosyal medyayı aktif kullanan Hande Erçel şimdi ise Instagram sayfasında yaptığı paylaşımıyla adından söz ettirdi.