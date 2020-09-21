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Hande Erçel'in meğer görsel ikizi varmış! O Youtuber'ın Hande Erçel'e benzerliği şaşırttı 'Hangisi Hande?'

Son günlerin en çok konuşulan isimlerinden biri 26 yaşındaki oyuncu Hande Erçel. Özellikle Murat Dalkılıç ile olan ayrılığı ve sonrasında rol arkadaşı Kerem Bürsin'le aşk iddialarıyla gündemi meşgul eden Hande Erçel, diğer bir yanda da sosyal medyayı kasıp kavuruyor. Sosyal medya kullanıcıları dünyaca ünlü bir fenomene benzetilince olanlar oldu, 'Hangisi Hande?' sorularının ardı arkası kesilmedi. Dünyaca ünlü o Youtuber'ın Hande Erçel'e kardeşi Gamze Erçel'den daha çok benzemesi dikkat çekti.

21.09.2020 10:17 - Son Güncelleme: 21.09.2020 10:17
Hande Erçel'in meğer görsel ikizi varmış! O Youtuber'ın Hande Erçel'e benzerliği şaşırttı 'Hangisi Hande?'

Güzel oyuncu Hande Erçel'in ünlü moda blogger'ı ve Youtuber Negin Mirsalehi'ye benzerliği sosyal medyayı salladı. Hande Erçel ile Negin Mirsalehi'nin fotoğraflarını yanyana görenler hangide Hande bilemedi.

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Hande Erçel'in meğer görsel ikizi varmış! O Youtuber'ın Hande Erçel'e benzerliği şaşırttı 'Hangisi Hande?'

İşte Hande Erçel ve kendisine ikizi kadar benzeyen Youtuber Negin Mirsalehi ile sizin için benzerlikleriyle şaşırtan ünlü isimler...

Hande Erçel'in meğer görsel ikizi varmış! O Youtuber'ın Hande Erçel'e benzerliği şaşırttı 'Hangisi Hande?'

Nurettin Sönmez, ünlü oyuncu Jason Moma'ya benzetiliyor.

Hande Erçel'in meğer görsel ikizi varmış! O Youtuber'ın Hande Erçel'e benzerliği şaşırttı 'Hangisi Hande?'

İpek Filiz Yazıcı'nın "Elite" dizisiyle hayatımıza giren Ester Expósito'ya olan benzerliği dikkat çekici.

Hande Erçel'in meğer görsel ikizi varmış! O Youtuber'ın Hande Erçel'e benzerliği şaşırttı 'Hangisi Hande?'

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