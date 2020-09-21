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Hande Erçel'in meğer görsel ikizi varmış! O Youtuber'ın Hande Erçel'e benzerliği şaşırttı 'Hangisi Hande?'

Son günlerin en çok konuşulan isimlerinden biri 26 yaşındaki oyuncu Hande Erçel. Özellikle Murat Dalkılıç ile olan ayrılığı ve sonrasında rol arkadaşı Kerem Bürsin'le aşk iddialarıyla gündemi meşgul eden Hande Erçel, diğer bir yanda da sosyal medyayı kasıp kavuruyor. Sosyal medya kullanıcıları dünyaca ünlü bir fenomene benzetilince olanlar oldu, 'Hangisi Hande?' sorularının ardı arkası kesilmedi. Dünyaca ünlü o Youtuber'ın Hande Erçel'e kardeşi Gamze Erçel'den daha çok benzemesi dikkat çekti.

21.09.2020 10:17 - Son Güncelleme: 21.09.2020 10:17 BU GALERİYİ PAYLAŞ





