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Hande Erçel'in kazancı dudak uçuklattı! 26 yaşındaki Hande Erçel reklam filminden ne kadar kazandı?

Son dönemin en çok konuşulan isimlerinden biri hiç kuşkusuz Hande Erçel. Murat Dalkılıç ile olan uzun süreli birlikteliğini sonlandıran 26 yaşındaki oyuncunun adı şu sıralar sık sık rol arkadaşı Kerem Bürsin ile anılıyor. Aşk hayatı, estetiksiz hali derken Hande Erçel şimdi de kazancı ile gündeme geldi. Genç oyuncu son oynadığı reklam filminde aldığı kaşe ile dudak uçuklattı. İşte Hande Erçel'in kazancı...

30.10.2020 13:20 - Son Güncelleme: 30.10.2020 13:30
Hande Erçel'in kazancı dudak uçuklattı! 26 yaşındaki Hande Erçel reklam filminden ne kadar kazandı?

Estetiksiz hali, eski sevgilileri, Kerem Bürsin ile yakın arkadaşlığı derken Hande Erçel şimdi de kazancı ile gündemde. 26 yaşındaki Erçel'e ayrılık sonrası dizi ve reklam teklifleri yağmaya başladı.

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Hande Erçel'in kazancı dudak uçuklattı! 26 yaşındaki Hande Erçel reklam filminden ne kadar kazandı?

Bir giyim markası ile anlaşma yapan 26 yaşındaki oyuncu, bir süre önce kış sezonu kreasyonu için kamera karşısına geçti. Kazandığı parayı gayrimenkule yatırdığı konuşulan oyuncu, ilk reklam filminden 800 bin TL almıştı.

Hande Erçel'in kazancı dudak uçuklattı! 26 yaşındaki Hande Erçel reklam filminden ne kadar kazandı?

Böylece Hande Erçel, reklam fiyatını ikiye katlamış oldu, "Murat Dalkılıç ayrılığı yaradı" yaradı yorumları yapıldı.

Hande Erçel'in kazancı dudak uçuklattı! 26 yaşındaki Hande Erçel reklam filminden ne kadar kazandı?

Baba olmak isteyen Dalkılıç'ın, Erçel'den beklediği yanıtı alamadığı iddia edilmişti. Bunun üzerine çiftin ayrılık kararı aldığı belirtilmişti.

Hande Erçel'in kazancı dudak uçuklattı! 26 yaşındaki Hande Erçel reklam filminden ne kadar kazandı?

Ünlü popçu ile geçtiğimiz temmuz ayında ayrılan ve üç aydır yalnız olan güzel oyuncunun adı, rol arkadaşı Kerem Bürsin ile aşk dedikodularına karışmıştı.

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