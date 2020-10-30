Hande Erçel'in kazancı dudak uçuklattı! 26 yaşındaki Hande Erçel reklam filminden ne kadar kazandı?

Son dönemin en çok konuşulan isimlerinden biri hiç kuşkusuz Hande Erçel. Murat Dalkılıç ile olan uzun süreli birlikteliğini sonlandıran 26 yaşındaki oyuncunun adı şu sıralar sık sık rol arkadaşı Kerem Bürsin ile anılıyor. Aşk hayatı, estetiksiz hali derken Hande Erçel şimdi de kazancı ile gündeme geldi. Genç oyuncu son oynadığı reklam filminde aldığı kaşe ile dudak uçuklattı. İşte Hande Erçel'in kazancı...