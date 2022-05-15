Hande Erçel’in iddialı tarzının bedeli dudak uçuklattı! Kaan Yıldırım’ın biricik aşkı kesenin ağzını açtı! Süper minisiyle gece yarısı...
Hande Erçel'in iddialı tarzının bedeli dudak uçuklattı! Hande Erçel, 'Sen Çal Kapımı' adlı dizinin setinde tanışıp aşk yaşamaya başladığı Kerem Bürsin ile ilişkilerini sürpriz bir şekilde sonlandırmıştı. Ayrılığın ardından gönlünü başka bir meslektaşına kaptıran Erçel, Kaan Yıldırım'la yeni bir aşka yelken açmıştı. Hem özel hayatı hem de sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık magazin gündeminde yer alan oyuncu, şimdi ise dijital bir platformun Türkiye etkinliğinde giydiği elbisenin fiyatıyla gündeme geldi. Söz konusu elbiseyle gece yarısı sosyal medyada paylaşım yapan ve ortalığı sallayan Erçel'in iddialı tarzının bedeli de çok konuşuldu. İşte ayrıntılar...
15.05.2022 16:02 - Son Güncelleme: 15.05.2022 16:02
Meslektaşı Kerem Bürsin ile geçtiğimiz aylarda yollarını ayıran Hande Erçel, Kaan Yıldırım ile aşk yaşamaya başlamıştı.