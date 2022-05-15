Hande Erçel’in iddialı tarzının bedeli dudak uçuklattı! Kaan Yıldırım’ın biricik aşkı kesenin ağzını açtı! Süper minisiyle gece yarısı...

Paylaşımıyla çok konuşulan Erçel'in iddialı tarzına ödediği bedel de çok geçmeden ortaya çıktı. Ünlü ismin gecede giydiği siyah parıltılı, uçları tüylü elbisesinin fiyatının 5 bin 318 TL olduğu öğrenildi.