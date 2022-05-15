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Haberler Magazin Hande Erçel’in iddialı tarzının bedeli dudak uçuklattı! Kaan Yıldırım’ın biricik aşkı kesenin ağzını açtı! Süper minisiyle gece yarısı...

Hande Erçel’in iddialı tarzının bedeli dudak uçuklattı! Kaan Yıldırım’ın biricik aşkı kesenin ağzını açtı! Süper minisiyle gece yarısı...

Hande Erçel'in iddialı tarzının bedeli dudak uçuklattı! Hande Erçel, 'Sen Çal Kapımı' adlı dizinin setinde tanışıp aşk yaşamaya başladığı Kerem Bürsin ile ilişkilerini sürpriz bir şekilde sonlandırmıştı. Ayrılığın ardından gönlünü başka bir meslektaşına kaptıran Erçel, Kaan Yıldırım'la yeni bir aşka yelken açmıştı. Hem özel hayatı hem de sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık magazin gündeminde yer alan oyuncu, şimdi ise dijital bir platformun Türkiye etkinliğinde giydiği elbisenin fiyatıyla gündeme geldi. Söz konusu elbiseyle gece yarısı sosyal medyada paylaşım yapan ve ortalığı sallayan Erçel'in iddialı tarzının bedeli de çok konuşuldu. İşte ayrıntılar...

15.05.2022 16:02 - Son Güncelleme: 15.05.2022 16:02
Hande Erçel’in iddialı tarzının bedeli dudak uçuklattı! Kaan Yıldırım’ın biricik aşkı kesenin ağzını açtı! Süper minisiyle gece yarısı...

Meslektaşı Kerem Bürsin ile geçtiğimiz aylarda yollarını ayıran Hande Erçel, Kaan Yıldırım ile aşk yaşamaya başlamıştı.

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Hande Erçel’in iddialı tarzının bedeli dudak uçuklattı! Kaan Yıldırım’ın biricik aşkı kesenin ağzını açtı! Süper minisiyle gece yarısı...

"Her şey yolunda" diyerek aşk iddialarını doğrulayan Erçel, son olarak dijital bir platformun Türkiye etkinliğinde giydiği elbisenin fiyatıyla adından söz ettirdi.

Hande Erçel’in iddialı tarzının bedeli dudak uçuklattı! Kaan Yıldırım’ın biricik aşkı kesenin ağzını açtı! Süper minisiyle gece yarısı...

28 yaşındaki güzel oyuncu, katıldığı etkinlikte çekilen bir karesini de sosyal medya hesabından paylaştı.

Hande Erçel’in iddialı tarzının bedeli dudak uçuklattı! Kaan Yıldırım’ın biricik aşkı kesenin ağzını açtı! Süper minisiyle gece yarısı...

Gece yarısı paylaşım yapan Erçel'in süper mini elbisesiyle verdiği poz kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

Hande Erçel’in iddialı tarzının bedeli dudak uçuklattı! Kaan Yıldırım’ın biricik aşkı kesenin ağzını açtı! Süper minisiyle gece yarısı...

Paylaşımıyla çok konuşulan Erçel'in iddialı tarzına ödediği bedel de çok geçmeden ortaya çıktı. Ünlü ismin gecede giydiği siyah parıltılı, uçları tüylü elbisesinin fiyatının 5 bin 318 TL olduğu öğrenildi.

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