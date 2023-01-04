Hande Erçel'in evinden paylaştığı süper minili ayna pozuna ilk yorum Pınar Altuğ'dan! Dünyanın en güzel 53. kadını seçilmişti: "Yaktın ortalığı"
Hande Erçel'in evinden paylaştığı süper minili ayna pozuna ilk yorum Pınar Altuğ'dan! Dünyanın en güzel 53. kadını seçilmişti... Hande Erçel'in Instagram paylaşımı kısa sürede gündem oldu. Hızlı aşk hayatıyla bir dönem magazin gündeminden düşmeyen Hande Erçel şu sıralar oldukça sessiz. Son dönemde reklam anlaşmalarına ağırlık veren Hande Erçel evinden paylaştığı karelerle dikkat çekti. Geçtiğimiz yıllarda hep başta yer alan Hande Erçel, dünyanın en güzel kadınları listesinde 53. sırada yer almasıyla önceki gün adından söz ettirmişti.
04.01.2023 16:58 - Son Güncelleme: 04.01.2023 17:06
"YAKTIN ORTALIĞI"
Hande Erçel'in evinden paylaştığı süper minili ayna pozuna ilk yorum Pınar Altuğ'dan! Dünyanın en güzel 53. kadını seçilmişti...
Her sene Top Beauty World tarafından yapılan Dünyanın En Güzel 100 Kadını listesinde peş peşe birinci sırada olan Hande Erçel 2022 verilerine göre 43. sıradaki Özge Yağız ve 33. sıra yer alan Sıla Türkoğlu'nun gerisine düştü ve 53. sıraya yerleşti.
Hande Erçel'in evinden gelen paylaşıma ilk yorum Pınar Altuğ'dan gelirken, "Yakın buraları", "Özlemişiz seni" yorumları da beraberinde yer aldı.
Ardından 29 yaşındaki Hande Erçel'in boyu merak konusu oldu. İşte sizler için derlediğimiz ünlülerin boyları...