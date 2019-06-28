GaleriMagazin

Hande Erçel'in estetiksiz hali sosyal medyayı salladı! Adeta bambaşka biri

Her yaptığıyla adından söz ettiren Hande Erçel yine sosyal medyayı salladı... Murat Dalkılıç ile inişli çıkışlı bir ilişki yaşayan Hande Erçel, geçtiğimiz günlerde bir oylamada dünyanın en güzel yüzü seçilmişti. Her geçen gün ününe ün katan Hande Erçel'in şimdi de estetiksiz hali sosyal medyayı salladı. Adeta bambaşka gibi görünen Hande Erçel'in estetiksiz hali sizi de çok şaşırtacak. İşte başta Hande Erçel olmak üzere ünlülerin estetiksiz fotoğrafları.

28.06.2019 10:19 - Son Güncelleme: 28.06.2019 10:32
Hande Erçel'in estetiksiz hali sosyal medyayı salladı! Adeta bambaşka biri

Murat Dalkılıç ile bir küs bir barışık ilişkileriyle gündemden düşmeyen ünlü oyuncu Hande Erçel'in estetiksiz hali sosyal medyayı salladı. Hande Erçel'in adeta bambaşka biri gibi göründüğü fotoğrafları görünce sizde çok şaşıracaksınız.

Hande Erçel'in estetiksiz hali sosyal medyayı salladı! Adeta bambaşka biri

Hadise

Hande Erçel'in estetiksiz hali sosyal medyayı salladı! Adeta bambaşka biri
Hande Erçel'in estetiksiz hali sosyal medyayı salladı! Adeta bambaşka biri

FATİH ÜREK

Hande Erçel'in estetiksiz hali sosyal medyayı salladı! Adeta bambaşka biri

FATİH ÜREK

DİĞER GALERİLER
Bir sonraki galeri
10 sn kaldı Esra Erol hakkındaki bu gerçeği çok az kişi biliyor! Meğer Esra Erol...
Esra Erol hakkındaki bu gerçeği çok az kişi biliyor! Meğer Esra Erol...