Hande Erçel'in eski sevgilisi bakın kim çıktı! Sevgili listesi kabarık olan Hande, Arka Sokaklar'ın yakışıklı ismiyle çok büyük aşk yaşamıştı
Hande Erçel'in eski sevgilisi bakın kim çıktı! Sevgili listesi kabarık olan Hande Erçel, Arka Sokaklar'ın yakışıklı ismiyle çok büyük aşk yaşamıştı ama o dillere destan aşk hızlı başlayıp çabuk bitti. Dizi setinde tanışıp aşk yaşamaya başlayan Hande ile Kerem'in ayrılığı magazin gündeminden düşmüyor. Son olarak önce Hande'nin ardından da Kerem'in yeni bir aşka yelken açtığı ileri sürüldü ancak ikiliden konuyla ilgili yalanlama geldi. Yaşananların ardından Hande Erçel'in eski sevgilileri merak konusu oldu, büyük aşkı yeniden gündeme geldi. Ünlü oyuncu, bir dönem Arka Sokaklar dizisinin boylu poslu yakışıklısı ile sevgiliydi... Bakın o isim kim...
17.03.2022 17:28 - Son Güncelleme: 17.03.2022 17:36
Hande Erçel'in eski sevgilisi bakın kim çıktı! Sevgili listesi kabarık olan Hande Erçel, Arka Sokaklar'ın yakışıklı ismiyle çok büyük aşk yaşamıştı...