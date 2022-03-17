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Haberler Magazin Hande Erçel'in eski sevgilisi bakın kim çıktı! Sevgili listesi kabarık olan Hande, Arka Sokaklar'ın yakışıklı ismiyle çok büyük aşk yaşamıştı

Hande Erçel'in eski sevgilisi bakın kim çıktı! Sevgili listesi kabarık olan Hande, Arka Sokaklar'ın yakışıklı ismiyle çok büyük aşk yaşamıştı

Hande Erçel'in eski sevgilisi bakın kim çıktı! Sevgili listesi kabarık olan Hande Erçel, Arka Sokaklar'ın yakışıklı ismiyle çok büyük aşk yaşamıştı ama o dillere destan aşk hızlı başlayıp çabuk bitti. Dizi setinde tanışıp aşk yaşamaya başlayan Hande ile Kerem'in ayrılığı magazin gündeminden düşmüyor. Son olarak önce Hande'nin ardından da Kerem'in yeni bir aşka yelken açtığı ileri sürüldü ancak ikiliden konuyla ilgili yalanlama geldi. Yaşananların ardından Hande Erçel'in eski sevgilileri merak konusu oldu, büyük aşkı yeniden gündeme geldi. Ünlü oyuncu, bir dönem Arka Sokaklar dizisinin boylu poslu yakışıklısı ile sevgiliydi... Bakın o isim kim...

17.03.2022 17:28 - Son Güncelleme: 17.03.2022 17:36
Hande Erçel’in eski sevgilisi bakın kim çıktı! Sevgili listesi kabarık olan Hande, Arka Sokaklar’ın yakışıklı ismiyle çok büyük aşk yaşamıştı

Hande Erçel'in eski sevgilisi bakın kim çıktı! Sevgili listesi kabarık olan Hande Erçel, Arka Sokaklar'ın yakışıklı ismiyle çok büyük aşk yaşamıştı...

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Hande Erçel’in eski sevgilisi bakın kim çıktı! Sevgili listesi kabarık olan Hande, Arka Sokaklar’ın yakışıklı ismiyle çok büyük aşk yaşamıştı

Geçtiğimiz nisan ayında dizi setinde başlayan aşklarıyla gündem olan ikili, Ocak ayında da yollarını ayırdı. Ardından Erçel'in reklamlarında rol aldığı mücevher firmasının sahibi Atasay Kamer ile aşk yaşadığını iddia edildi..

Hande Erçel’in eski sevgilisi bakın kim çıktı! Sevgili listesi kabarık olan Hande, Arka Sokaklar’ın yakışıklı ismiyle çok büyük aşk yaşamıştı

Konuyla ilgili Hande'den yanıt gelirken asıl bomba Kerem Bürsin cephesinden geldi. Dedikodulara göre 34 yaşındaki oyuncu, kısa bir süredir spor spikeri Elif Gökalp ile görüşüyordu.

Hande Erçel’in eski sevgilisi bakın kim çıktı! Sevgili listesi kabarık olan Hande, Arka Sokaklar’ın yakışıklı ismiyle çok büyük aşk yaşamıştı

Bürsin'in Instagram'da da takipleştiği güzel spiker ile henüz birbirlerini tanıma aşamasında olduğu da konuşulanlar arasındaydı.

Hande Erçel’in eski sevgilisi bakın kim çıktı! Sevgili listesi kabarık olan Hande, Arka Sokaklar’ın yakışıklı ismiyle çok büyük aşk yaşamıştı

AYRILIK DOĞRULANDI!

Kerem Bürsin'den aşk iddialarına yanıt geldi.

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