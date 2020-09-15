Hande Erçel'in eski sevgili listesi bir hayli kabarık! İki yakın arkadaş ile yaşadığı aşk günlerce konuşuldu...

26 yaşındaki Hande Erçel, Kerem Bürsin ile aşk iddilarından estetiksiz haline her gün magazin gündeminde yer alıyor... Son olarak Murat Dalkılıç ile birliktelik yaşayan Hande Erçel'in eski sevgilileri sosyal medya gündeminde. Hande Erçel başta olmak üzere ünlülerin eski sevgilileri ve eşleri...