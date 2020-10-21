Hande Erçel'in eski sevgili listesi bir hayli kabarık! 26 yaşındaki Hande Erçel bir dönem iki yakın arkadaş ile...
Hande Erçel son günlerde Kerem Bürsin ile gündemden düşmüyor. Aynı projede rol aldığı arkadaşı ile yakıştırılan ve aşk dedikoduları ile sık sık adından söz ettiren 26 yaşındaki Hande Erçel, estetiksiz halinden yaşına her şeyiyle merak ediliyor. Son olarak şarkıcı Murat Dalkılıç ile birlikte olan Hande Erçel'in eski sevgilileri merak konusu oldu. İşte Hande Erçel başta olmak üzere ünlülerin eski sevgilileri...
21.10.2020 18:36
- Son Güncelleme: 21.10.2020 18:39
DİĞER GALERİLER