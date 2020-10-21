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Hande Erçel'in eski sevgili listesi bir hayli kabarık! 26 yaşındaki Hande Erçel bir dönem iki yakın arkadaş ile...

Hande Erçel son günlerde Kerem Bürsin ile gündemden düşmüyor. Aynı projede rol aldığı arkadaşı ile yakıştırılan ve aşk dedikoduları ile sık sık adından söz ettiren 26 yaşındaki Hande Erçel, estetiksiz halinden yaşına her şeyiyle merak ediliyor. Son olarak şarkıcı Murat Dalkılıç ile birlikte olan Hande Erçel'in eski sevgilileri merak konusu oldu. İşte Hande Erçel başta olmak üzere ünlülerin eski sevgilileri...

21.10.2020 18:36 - Son Güncelleme: 21.10.2020 18:39
Hande Erçel'in eski sevgili listesi bir hayli kabarık! 26 yaşındaki Hande Erçel bir dönem iki yakın arkadaş ile...

26 yaşındaki Hande Erçel, Kerem Bürsin ile aşk iddilarından estetiksiz haline her gün magazin gündeminde yer alıyor... Son olarak Murat Dalkılıç ile birliktelik yaşayan Hande Erçel'in eski sevgilileri sosyal medya gündeminde. Hande Erçel başta olmak üzere ünlülerin eski sevgilileri ve eşleri...

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Hande Erçel'in eski sevgili listesi bir hayli kabarık! 26 yaşındaki Hande Erçel bir dönem iki yakın arkadaş ile...

DEMET ÖZDEMİR - SEÇKİN ÖZDEMİR

Hande Erçel'in eski sevgili listesi bir hayli kabarık! 26 yaşındaki Hande Erçel bir dönem iki yakın arkadaş ile...

DEMET ÖZDEMİR - CAN YAMAN

Hande Erçel'in eski sevgili listesi bir hayli kabarık! 26 yaşındaki Hande Erçel bir dönem iki yakın arkadaş ile...

DEMET ÖZDEMİR - YAMAN TACİROĞLU

Hande Erçel'in eski sevgili listesi bir hayli kabarık! 26 yaşındaki Hande Erçel bir dönem iki yakın arkadaş ile...

SERENAY SARIKAYA - KEREM BÜRSİN

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