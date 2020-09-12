Hande Erçel'in eski hali sosyal medyayı salladı! Estetiksiz haliyle Hande Erçel adeta bambaşka biri

Son dönemin en çok konuşulan isimlerinden biri hiç kuşkusuz Hande Erçel. Murat Dalkılıç ile olan uzun süreli birlikteliğini sonlandıran 26 yaşındaki oyuncunun adı şu sıralar sık sık rol arkadaşı Kerem Bürsin ile anılıyor. Ablası Gamze Erçel doğum yaptıktan sonra yeğeni Mavi ile de sık sık fotoğraflar paylaşmayı ihmal etmeyen Hande Erçel sosyal medyanın gündeminde. Nedeni ise eski hali. Hande Erçel'in estetiksiz görüntüleri yeniden olay yarattı. Aradaki fark sizi çok şaşırtacak.