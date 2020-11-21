Hande Erçel'in eski hali herkesi şaşırttı! Kendine neler yaptın Hande! Hande Erçel estetiksiz haliyle adeta farklı biri

Şüphesiz son dönemde adını sıkça duyduğumuz isimlerden biri de Hande Erçel. 26 yaşındaki oyuncu Murat Dalkılıç ile olan uzun süreli birlikteliğini sonlandırdıktan sonra şu sıralar rol arkadaşı Kerem Bursin ile adı anılıyor. Ablası Gamze Erçel doğum yaptıktan sonra yeğeni Mavi ile de sık sık fotoğraflar paylaşmayı ihmal etmeyen Hande Erçel sosyal medyanın gündeminde. Sebebi ise eski hali. Hande Erçel'in estetiksiz görüntüleri gündemi fena sarstı. Aradaki fark sizi de çok şaşırtacak.