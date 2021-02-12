Hande Erçel'in duş sonrası paylaşımına Kerem Bürsin'den ateşli yanıt! Mesaj üstüne mesaj yağdı: Artık evlilik teklifi et!
Hande Erçel'in duş sonrası paylaşımına Kerem Bürsin'den ateşli yanıt geldi sosyal medya onları konuştu. Birlikte rol aldıkları dizideki jakuzi sahnesiyle tepki çeken Hande Erçel ile Kerem Bürsin, aşk yaşadıkları iddiasıyla magazin gündeminden düşmüyor. Estetik sonrası değişimiyle dikkat çeken Hande Erçel, duştan sonra yeğeni Aylin Mavi ile fotoğraflarını çekip sosyal medya hesabından paylaştı. Kısa sürede yorum yağmuruna tutulan Hande Erçel'in Instagram paylaşımına Kerem Bürsin'den gelen ateşli yanıt sonrası, 'Artık evlilik teklifi et Kerem' mesajları yağdı.
12.02.2021 12:19
- Son Güncelleme: 12.02.2021 16:58
Hande Erçel'in duş sonrası paylaşımına Kerem Bürsin'den ateşli yanıt geldi Erçel'in fotoğrafına mesaj üstüne mesaj yağdı. Son günlerin çok konuşulan isimlerinden olan Hande Erçel, yeğeniyle birlikte çekildiği fotoğrafına "Çakıl uyandı nerdesin?" notunu ekledi.
Kısa süre içinde yorum yağmuruna tutulan Hande Erçel'in paylaşımına rol arkadaşı Kerem Bürsin de ateş emojisiyle yorum yaptı.
Aşk yaşadıkları yönündeki iddialarla gündemden düşmeyen Kerem Bürsin ve Hande Erçel'in son olarak sette tartıştığı iddia edilmişti.
Geçtiğimiz günlerde Hande Erçel ile haklarında küs olduğu iddiası çıkan Kerem Bürsin, fotoğrafa yaptığı yorumla söylentileri yalanlamış oldu.
Önceki gün kavga ettikleri, aralarının bozulduğu ve bu nedenle setin tatil edildiği haberlerine Kerem Bürsin'den yalanlama geldi. Posta'nın haberine göre; Aslında setin tatil olmasının iki nedeni vardı.