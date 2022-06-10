Hande Erçel'in bikinili pozları gözleri şenlendirdi! 'Güzelliğimle değil işimle konuşulmak istiyorum' diyen Hande...

Rol aldığı romantik komedi türündeki diziler ile büyük bir üne kavuşan Hande Erçel, son zamanların en çok konuşulan isimleri arasında yer alıyor. Oyunculuğuyla kendisine hayran bırakan Hande Erçel, kariyerinin yanı sıra paylaşımları ve özel hayatıyla da adından sıkça söz ettiriyor. Asıl çıkışını Sen Çal Kapımı dizisiyle yapan Erçel, dizideki partneri Kerem Bürsin ile yaşadığı aşkla da çok konuşuldu.