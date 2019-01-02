Hande Erçel'in acı günü! Hande Erçel'in annesi Aylin Erçel hayatını kaybetti (Ünlülerin anneleri)
Genç kuşağın en çok konuşulan oyuncularından biri olan Hande Erçel son dönemde annesinin hastalığı ile boğuşuyordu. Kanser hastalığı ile mücadele eden annesinin tedavisi için donör olmak isteyen Erçel, bu kararını yakınlarıyla paylaşmıştı. Ancak Hande Erçel'i yıkan haber bugün geldi. Hande Erçel'in annesi Aylin Erçel, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.
2 Ocak 2019 Çarşamba, 12:47:55
Güncelleme: 16:02:09
Ünlü oyuncu Hande Erçel, geçtiğimiz yılın gündemi en çok meşgul eden isimlerinden biri olmuştu. TRT 1 ekranlarında yeni dizisi Halka ile izleyicinin karşısına çıkacak olan Hande Erçel, geçtiğimiz yıl estetik ve Murat Dalkılıç iddiaları ile çok konuşulmuştu.
ANNESİNİN UMUT IŞIĞI OLMUŞTU
Hande Erçel'in gündemi ise bunlardan tamamen farklıydı. Annesinin hastalığı ile zor günler geçiren Hande Erçel, tüm varını yoğunu annesine harcıyordu.
İŞTE HANDE ERÇEL'İN ANNESİ AYLİN ERÇEL
Aylin Erçel son dönemde kanser hastalığı ile savaşıyordu.
Aylardır hastanede yatan annesi Aylin Erçel'in başından ayrılmayan güzel oyuncu, "Bu süreçte bin yıl büyüdüm" demiş ve donör olacağını açıklamıştı.
ÜNLÜ OYUNCUYU YIKAN HABER GELDİ
Donör olma hazırlığı yapan Hande Erçel'i yıkan haber bugün geldi. Erçel'in annesi tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.