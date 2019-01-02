Hande Erçel'in acı günü! Hande Erçel'in annesi Aylin Erçel hayatını kaybetti (Ünlülerin anneleri)

Genç kuşağın en çok konuşulan oyuncularından biri olan Hande Erçel son dönemde annesinin hastalığı ile boğuşuyordu. Kanser hastalığı ile mücadele eden annesinin tedavisi için donör olmak isteyen Erçel, bu kararını yakınlarıyla paylaşmıştı. Ancak Hande Erçel'i yıkan haber bugün geldi. Hande Erçel'in annesi Aylin Erçel, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

2 Ocak 2019 Çarşamba, 12:47:55 Güncelleme: 16:02:09 BU GALERİYİ PAYLAŞ





