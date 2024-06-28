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Hande Erçel'in ablası Gamze Erçel yorum yağmuruna tutuldu! Yeni hali çok beğenildi

Sosyal medyadaki paylaşımları ve özel hayatıyla sıkça gündeme gelen Hande Erçel'in ablası Gamze Erçel, radikal bir imaj değişikliğine gitti. Uzun saçlarını kısacık kestiren Gamze Erçel, yeni görünümüyle büyük beğeni topladı. Sosyal medya hesabından yeni imajını paylaşan Gamze Erçel'e yorumlar adeta yağmur gibi yağdı.

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Giriş Tarihi 28 Haziran 2024, 18:04 Güncelleme 28 Haziran 2024, 18:16
Hande Erçel’in ablası Gamze Erçel yorum yağmuruna tutuldu! Yeni hali çok beğenildi 1

Hande Erçel'in sevgili ablası Gamze Erçel, sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık gündeme geliyor.

Hande Erçel’in ablası Gamze Erçel yorum yağmuruna tutuldu! Yeni hali çok beğenildi 2

2019 yılında Caner Yıldırım ile evlenen Gamze Erçel, eşiyle birlikte ürettikleri sosyal medya içerikleri sayesinde fenomen haline geldi.

Hande Erçel’in ablası Gamze Erçel yorum yağmuruna tutuldu! Yeni hali çok beğenildi 3

Ünlü fenomenin 'Mavi' adında da bir kızı bulunuyor. Geçtiğimiz yıllarda kanseri atlatan kızıyla da sosyal medyada paylaşımlarda bulunan Gamze Erçel, kusursuz fiziğiyle ve güzelliğiyle de markaların tercih ettiği bir isim.

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