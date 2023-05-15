Hande Erçel'e sevgilisi Hakan Sabancı'dan araba jesti! Park yeri bulamayınca öyle bir şey yaptı ki... Hande Erçel: "Gitmek zorunda kaldım"

Oy kullanmak için sabah saatlerinde kendi aracıyla TED İstanbul Koleji'ne gelen Hande Erçel, yoğunluktan dolayı aracını park edecek yer bulamayarak, evine döndü. Ünlü oyuncunun, öğleden sonra bir süredir aşk yaşadığı iş insanı Hakan Sabancı'ya ait VİP araç ile tekrar okula gelerek oyunu kullanması dikkat çekti.