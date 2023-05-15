Hande Erçel'e sevgilisi Hakan Sabancı'dan araba jesti! Park yeri bulamayınca öyle bir şey yaptı ki... Hande Erçel: "Gitmek zorunda kaldım"
Hande Erçel'e sevgilisi Hakan Sabancı'dan araba jesti geldi. Kabarık aşk listesinde şu anda evli olan birçok sosyetik güzelin yanı sıra Hadise, Merve Boluğur, Şeyma Subaşı ve sayısız yabancı mankenlerin de yer aldığı Hakan Sabancı'nın Erçel ile aşkı ilk kez TAKVİM manşetlerinde yer almıştı. Karış karış dünyayı gezen çift magazin gündeminden düşmüyor. Oy kullanmak için sabah saatlerinde kendi aracıyla oy kullanacağı okula giden Hande Erçel, yoğunluktan dolayı aracını park edecek yer bulamayarak, evine döndü. Ünlü oyuncunun, öğleden sonra bir süredir aşk yaşadığı iş insanı Hakan Sabancı'ya ait VİP araç ile tekrar okula gelerek oyunu kullanması dikkat çekti.
15.05.2023 09:35 - Son Güncelleme: 16.05.2023 09:52
Hande Erçel'e sevgilisi Hakan Sabancı'dan araba jesti! Park yeri bulamayınca öyle bir şey yaptı ki...
Oy kullanmak için sabah saatlerinde kendi aracıyla TED İstanbul Koleji'ne gelen Hande Erçel, yoğunluktan dolayı aracını park edecek yer bulamayarak, evine döndü. Ünlü oyuncunun, öğleden sonra bir süredir aşk yaşadığı iş insanı Hakan Sabancı'ya ait VİP araç ile tekrar okula gelerek oyunu kullanması dikkat çekti.
"GİTMEK ZORUNDA KALDIM"
Hande Erçel, "Sabah park yeri bulamadım. O yüzden gitmek zorunda kaldım. Ülkemiz için hayırlısı olsun" açıklamasını yaptı.
Öte yandan aynı zamanda Anneler Günü olan 14 Mayıs'ta bu fotoğraf akresini de paylaşan Hande Erçel kısa sürede gündem oldu.