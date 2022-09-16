Hande Erçel'e benzetilen 2.5 yaşındaki yeğeni Aylin Mavi'den korkutan haber! Arto açıkladı: "Tedaviye başladı"
Hande Erçel'in 2.5 yaşındaki yeğeni Aylin Mavi'den korkutan haber! Arto canlı yayında açıkladı, o sözler hem stüdyodaki Seren Serengil ile Bircan Bali'yi hem de ekranları başındaki izleyicileri üzdü. Oyuncu Hande Erçel'in ablası Gamze Erçel, 2019 yılında Caner Yıldırım'la dünyaevine girmiş ve aynı yıl kızları Aylin Mavi'yi kucağına almıştı. Hande Erçel'e benzerliği ile sık sık gündeme gelen küçük Mavi ile ilgili ortaya atılan iddia herkesi derinden üzdü. İşte detaylar...
16.09.2022 13:49 - Son Güncelleme: 16.09.2022 17:14
"TEDAVİ GÖRMEYE BAŞLADI"
Hande Erçel'e benzetilen 2.5 yaşındaki yeğeni Aylin Mavi'den korkutan haber! Arto canlı yayında açıkladı.
2019 yılında evlenen oyuncu Hande Erçel'in ablası Gamze Erçel ile Caner Yıldırım, aynı sene bebekleri Aylin Mavi'yi kucaklarına aldı.