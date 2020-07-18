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Hande Erçel'den Murat Dalkılıç açıklaması! Murat Dalkılıç Hande'nin ailesiyle tatile çıkınca...

26 yaşındaki Hande Erçel son dönemin en çok konuşulan isimlerinden biri... Son olarak şarkıcı sevgilisi Murat Dalkılıç'la ayrılığı ile gündeme geldi Hande Erçel. Hande Erçel, Murat Dalkılıç ile olan fotoğraflarını Instagram hesabından kaldırdı, Murat Dalkılıç ise bu dönemde bir klip yayınlayınca ayrılık için 'reklam' iddiaları ortaya atıldı. Konu bir süredir gündemi meşgul ederken, Hande Erçel sonunda sessizliğini bozdu. İşte Hande Erçel'in o açıklaması.

18.07.2020 17:28 - Son Güncelleme: 18.07.2020 17:28 BU GALERİYİ PAYLAŞ





