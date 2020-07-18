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Hande Erçel'den Murat Dalkılıç açıklaması! Murat Dalkılıç Hande'nin ailesiyle tatile çıkınca...
Hande Erçel'den Murat Dalkılıç açıklaması! Murat Dalkılıç Hande'nin ailesiyle tatile çıkınca...
26 yaşındaki Hande Erçel son dönemin en çok konuşulan isimlerinden biri... Son olarak şarkıcı sevgilisi Murat Dalkılıç'la ayrılığı ile gündeme geldi Hande Erçel. Hande Erçel, Murat Dalkılıç ile olan fotoğraflarını Instagram hesabından kaldırdı, Murat Dalkılıç ise bu dönemde bir klip yayınlayınca ayrılık için 'reklam' iddiaları ortaya atıldı. Konu bir süredir gündemi meşgul ederken, Hande Erçel sonunda sessizliğini bozdu. İşte Hande Erçel'in o açıklaması.
18.07.2020 17:28
- Son Güncelleme: 18.07.2020 17:28
Hande Erçel ile Murat Dalkılıç 2017 yılının aralık ayında da aşk yaşamaya başlamış 10 ay sonra ayrılmıştı. İkili, 2019 yılında Erçel'in annesinin vefatından kısa bir süre sonra yeniden aşk yaşamaya başlamıştı.
Aynı evde yaşayan ve hayranlarının yakın zamanda evlenmesini beklediği çift, yaklaşık 3 hafta önce ayrıldı. Çiftin ayrılık nedeninin reklam olduğu iddia edildi.
Ayrılık haberlerinden sonra Murat Dalkılıç'ın Hande Erçel'in ailesiyle birlikte tatil yapması buna kanıt olarak gösterildi. Ancak Hande Erçel, ayrılık kararıyla ilgili sosyal medya hesabında yazılı bir açıklama yayınladı.
"Bugün çıkan haberlerden sonra gündemi daha fazla meşgul etmemek adına konuya açıklık getirerek, Murat'la ilişkimizi dostça noktalandırdığımızı paylaşmak durumunda hissediyorum."
"Murat hayatımın en zorlu günleri olarak hatırlayacağım zamanlarımda sadece sevgili değil, bana dost olmuş, yol arkadaşlığı yapmış kıymetli biridir."