Hande Erçel’den dans şov! Kaan Yıldırım’ın biricik aşkı kıvırdı sosyal medya yıkıldı! Derin dekolteli tarzı çok konuşuldu
Hande Erçel'den dans şov! Kaan Yıldırım ile yaşadığı aşkla sık sık magazin gündeminde yer alan ünlü oyuncu Hande Erçel, bu akşam reklam yüzü olduğu markanın davetinde boy gösterdi. Derin göğüs dekolteli üstü ve vücudunu saran zebra desenli pantolonuyla lansmana katılan Erçel'in dansı ise sosyal medyaya damga vurdu. Birçok sosyal medya kullanıcısından yoğun ilgi gören görüntüler, binlerce yorum ve beğeni aldı. İşte Hande Erçel'in çok konuşulan dansı...
25.05.2022 22:31 - Son Güncelleme: 25.05.2022 22:42
Ünlü oyuncu Hande Erçel, kariyerinin yanı sıra özel hayatıyla da sık sık gündem olmuştu. Kerem Bürsin ile geçen aylarda ilişkisini noktalayan Erçel, Kaan Yıldırım ile yeni bir aşka yelken açmıştı.
Kaan Yıldırım ile yaşadığı aşkla sık sık magazin gündeminde yer alan ünlü oyuncu Hande Erçel, bu kez dansıyla çok konuşuldu.