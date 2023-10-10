Hande Erçel’den bornozlu paylaşım! Hakan Sabancı’nın biricik sevgilisi sosyal medyaya damga vurdu! Anbean yayınladı

Hakan Sabancı ile aşk yaşayan Hande Erçel, sosyal medya hesabında yaptığı son paylaşımla gündeme geldi. Sosyal medyayı aktif kullanan oyuncu, bornozuyla kamera karşısına geçti ve hazırlık aşamasını anbean takipçileriyle paylaştı. Göğüs dekoltesiyle dikkat çeken Erçel, kısa süre sosyal medyaya damga vurdu. İşte Hande Erçel'in o paylaşımı...