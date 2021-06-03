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Hande Erçel 10 milyon TL'lik evinin favori köşesinden verdiği pozla sosyal medyayı salladı! 'Uyandığında böyle mi oluyorsun?'

Hande Erçel 10 milyon TL'lik evinin favori köşesinden verdiği pozla sosyal medyayı salladı! Son dönemin magazin gündeminden adı düşmeyen isimlerinden Hande Erçel. Murat Dalkılıç ile ayrılığının ardından hem aşk hayatı hem de iş hayatı ile sık sık gündeme gelen 29 yaşındaki Hande Erçel, Instagram'ı aktif kullanıyor. Son olarak 10 milyon TL'lik villasından paylaşımda bulunan Hande Erçel', 'Evimin favori köşesinde bir uyanma hikayesi' notu ile dikkat çekti. 10 milyon TL'ye aldığı 2 katlı cam bir villasından paylaşımda bulunan Erçel'in pozu kısa sürede beğeni yağmuruna tutulurken, 'en uyandığında böyle mi oluyorsun?' ,'Bu ne güzellik' şeklinde yorumlar da yerini aldı. İşte Hande Erçel2in evinden verdiği çok konuşulan pozlar...

03.06.2021 14:29 - Son Güncelleme: 03.06.2021 15:05
Hande Erçel10 milyon TL'lik evinin favori köşesinden verdiği pozla sosyal medyayı salladı! 'Uyandığında böyle mi oluyorsun?'

'UYANDIĞINDA BÖYLE Mİ OLUYORSUN?'

Hande Erçel10 milyon TL'lik evinin favori köşesinden verdiği pozla sosyal medyayı salladı! Kerem Bürsin ile yaşadığı aşkı geçtiğimiz günlerde itiraf eden Hande Erçel, evinin en sevdiği köşesinden günaydın pozu verdi.

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Hande Erçel10 milyon TL'lik evinin favori köşesinden verdiği pozla sosyal medyayı salladı! 'Uyandığında böyle mi oluyorsun?'

Kerem Bürsin ile çıktığı Maldivler tatilinin ardından aşk hayatı ile sık sık gündeme gelen Hande Erçel, son olarak servet harcadığı evinden yeni bir paylaşımda bulundu.

Hande Erçel 10 milyon TL'lik evinin favori köşesinden verdiği pozla sosyal medyayı salladı! 'Uyandığında böyle mi oluyorsun?'

Beyaz eşofman ve şapkasıyla dikkat çeken Erçel, süper lüks evinin mutfağından paylaştığı karelere, "Evimin favori köşesinde bir uyanma hikayesi" mesajını not düştü.

Hande Erçel 10 milyon TL'lik evinin favori köşesinden verdiği pozla sosyal medyayı salladı! 'Uyandığında böyle mi oluyorsun?'

Erçel'in ışıltılı mutfağı ise görenleri hayran bıraktı.

Hande Erçel 10 milyon TL'lik evinin favori köşesinden verdiği pozla sosyal medyayı salladı! 'Uyandığında böyle mi oluyorsun?'

İşte başta Hande Erçel'in evinden çok konuşulan kareleri olmak üzere sizler için derlediğimiz ünlülerin evleri...