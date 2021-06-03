Hande Erçel 10 milyon TL'lik evinin favori köşesinden verdiği pozla sosyal medyayı salladı! 'Uyandığında böyle mi oluyorsun?'

Hande Erçel 10 milyon TL'lik evinin favori köşesinden verdiği pozla sosyal medyayı salladı! Son dönemin magazin gündeminden adı düşmeyen isimlerinden Hande Erçel. Murat Dalkılıç ile ayrılığının ardından hem aşk hayatı hem de iş hayatı ile sık sık gündeme gelen 29 yaşındaki Hande Erçel, Instagram'ı aktif kullanıyor. Son olarak 10 milyon TL'lik villasından paylaşımda bulunan Hande Erçel', 'Evimin favori köşesinde bir uyanma hikayesi' notu ile dikkat çekti. 10 milyon TL'ye aldığı 2 katlı cam bir villasından paylaşımda bulunan Erçel'in pozu kısa sürede beğeni yağmuruna tutulurken, 'en uyandığında böyle mi oluyorsun?' ,'Bu ne güzellik' şeklinde yorumlar da yerini aldı. İşte Hande Erçel2in evinden verdiği çok konuşulan pozlar...

03.06.2021 14:29 - Son Güncelleme: 03.06.2021 15:05 BU GALERİYİ PAYLAŞ





