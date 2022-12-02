Hande Erçel yırtmaçta sınır tanımadı! “Bu da burada dursun” deyip paylaştı! Sosyal medya onu konuştu! İlk yorum Bige Önal’dan...
Adı Hakan Sabancı ile aşk dedikodularına karışan ve net bir dille iddiaları yalanlayan Hande Erçel, kariyeri kadar özel hayatıyla da adından söz ettirdi. Özellikle Murat Dalkılıç ve Kerem Bürsin ile yaşadığı aşklarla çok konuşulan ünlü oyuncu, bu kez sosyal medya paylaşımıyla gündeme geldi. Sosyal medyayı aktif kullanan Erçel, derin yırtmaçlı rengarenk elbisesi ile verdiği pozları Instagram sayfasında takipçilerinin beğenisine sundu. Kısa sürede gündem olan paylaşım, binlerce yorum aldı. İşte Hande Erçel'in o pozu...
02.12.2022 20:32 - Son Güncelleme: 02.12.2022 20:32
Ünlü oyuncu Hande Erçel, kariyeri kadar özel hayatıyla da adından söz ettirmişti. Özellikle Murat Dalkılıç ve Kerem Bürsin ile yaşadığı aşklarla çok konuşulan ünlü oyuncunun adı son olarak Hakan Sabancı ile aşk dedikodularına karıştı.