Hande Erçel yırtmaçta sınır tanımadı! “Bu da burada dursun” deyip paylaştı! Sosyal medya onu konuştu! İlk yorum Bige Önal’dan...

Ünlü oyuncu Hande Erçel, kariyeri kadar özel hayatıyla da adından söz ettirmişti. Özellikle Murat Dalkılıç ve Kerem Bürsin ile yaşadığı aşklarla çok konuşulan ünlü oyuncunun adı son olarak Hakan Sabancı ile aşk dedikodularına karıştı.