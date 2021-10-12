Hande Erçel vücudunu saran mini eteği ile sosyal medyaya damga vurdu! Fit hali çok konuşuldu gören dönüp bir daha baktı
Hande Erçel vücudunu saran mini eteği ile sosyal medyaya damga vurdu! Meslektaşı Kerem Bürsin ile yaşadığı aşkla uzun süre gündem olan Hande Erçel, şimdi ise reklam yüzü olduğu marka için verdiği pozlarla adından söz ettirdi. Birbirinden iddialı pozlar veren Erçel, vücudunu saran mini eteğiyle çekilen fotoğrafını sosyal medya hesabında yayınlamayı ihmal etmedi. Fit hali ile dikkat çeken Hande Erçel'in fotoğrafı birçok Instagram sayfası tarafından paylaşılarak kısa sürede sosyal medyada yayıldı. Çok sayıda sosyal medya kullanıcısının yoğun ilgi gösterdiği fotoğraf, binlerce beğeni aldı. İşte Hande Erçel'in sosyal medyayı sallayan o pozu...
12.10.2021 23:04
- Son Güncelleme: 12.10.2021 23:04
Hande Erçel vücudunu saran mini eteği ile sosyal medyaya damga vurdu! Ünlü oyuncu Hande Erçel, meslektaşı Kerem Bürsin ile yaşadığı aşkla sık sık gündem olmuştu.
Reklam yüzü olduğu bir marka için objektif karşısına geçen Hande Erçel, bu kez verdiği pozlarla adından söz ettirdi.
Fit hali ile dikkat çeken Hande Erçel'in fotoğrafı birçok Instagram sayfası tarafından paylaşılarak kısa sürede sosyal medyada yayıldı.
Çok sayıda sosyal medya kullanıcısının yoğun ilgi gösterdiği fotoğrafta Hande Erçel'in düzgün fiziğine övgü yağdı.