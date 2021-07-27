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Hande Erçel ve sevgilisi dudak dudağa yakalandı hayranları çıldırdı! Reklam kokan hareketler bunlar öpüşürken görüntülenince...

Son dönemin en popüler isimlerinden biri olan Hande Erçel, ortalığı sallayan paylaşımlarına devam ediyor. Kendisi gibi oyuncu olan sevgilisi Kerem Bürsin'le magazin gündeminde kendilerine sık sık yer bulan Hande Erçel, önceki gün yeşil bikinisiyle fotoğraf paylaşmış ve Kerem Bürsin'in buna yaptığı yorum olay yaratmıştı. Ünlü çift gündemde kalmasını iyi biliyor. Kerem Bürsin ve Hande Erçel bu kez de dudak dudağa yakalandı.

27.07.2021 11:02 - Son Güncelleme: 27.07.2021 11:02
Hande Erçel ve sevgilisi dudak dudağa yakalandı hayranları çıldırdı! Reklam kokan hareketler bunlar öpüşürken görüntülenince...

Son dönemin en çok konuşulan çiftlerinden olan Kerem Bürsin ve Hande Erçel, magazin gündemini süslemeye devam ediyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Hande Erçel ve sevgilisi dudak dudağa yakalandı hayranları çıldırdı! Reklam kokan hareketler bunlar öpüşürken görüntülenince...

Maldivler'de yaptıkları aşk tatili sonrası ilişkilerini gizlemeyen ünlü çift sosyal medya paylaşımlarında da aşklarını dile getirmekten çekinmiyor.

Hande Erçel ve sevgilisi dudak dudağa yakalandı hayranları çıldırdı! Reklam kokan hareketler bunlar öpüşürken görüntülenince...

Hemen hemen her paylaşımlarında birbirlerine övgüler yağdıran Hande Erçel ile Kerem Bürsin çifti yine dikkatleri üzerlerine çekmeyi başardı.

Hande Erçel ve sevgilisi dudak dudağa yakalandı hayranları çıldırdı! Reklam kokan hareketler bunlar öpüşürken görüntülenince...

ÖPÜŞÜRKEN GÖRÜNTÜLENDİLER

Hande Erçel ve Kerem Bürsin hayranları tarafından görüntülendi.

Hande Erçel ve sevgilisi dudak dudağa yakalandı hayranları çıldırdı! Reklam kokan hareketler bunlar öpüşürken görüntülenince...

Ünlü çift, kimseyi umursamadan öpüşürken hayranlarının çığlıklarını duyunca önlem amaçlı kapalı alana girdi.