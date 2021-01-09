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Hande Erçel ve Kerem Bürsin sevgili mi? Kerem Bursin bu soruya öyle bir yanıt verdi eşi benzeri yok 'Kalbim boş değil!'

Magazin gündeminin günlerdir ilk sırasında Hande Erçel-Kerem Bürsin-Murat Dalkılıç üçlüsü var. Rol aldıkları diziyle beraber aşk dedikodularından bir gün dahi eksik kalmayan Hande Erçel ve Kerem Bürsin'in gerçekten sevgili olup olmadıkları merak edilirken, Hande Erçel de geçtiğimiz günlerde eski sevgilisi Murat Dalkılıç'ı Instagram'da takibi bırakında akıllar hayli karışmıştı. Kerem Bürsin, geçtiğimiz gün objektiflere takıldı. Özel hayatıyla ilgili soruları yanıtlayan Bürsin, 'Kalbim boş değil' sözleriyle hayranlarının dikkatini çekti.

09.01.2021 15:43 - Son Güncelleme: 09.01.2021 15:43
Hande Erçel ve Kerem Bürsin sevgili mi? Kerem Bursin bu soruya öyle bir yanıt verdi eşi benzeri yok 'Kalbim boş değil!'

Hande Erçel ve Kerem Bürsin arasındaki ilişki magazin gündeminden düşmüyor. Çift 'aşk yok' dese de kimseyi inandıramıyor. Geçtiğimiz gün objektiflere yansıyan ünlü oyuncu Kerem Bürsin, 'Sen Çal Kapımı' dizisindeki aşk yaşadığı iddia edilen partneri Hande Erçel konuştu.

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Hande Erçel ve Kerem Bürsin sevgili mi? Kerem Bursin bu soruya öyle bir yanıt verdi eşi benzeri yok 'Kalbim boş değil!'

Bürsin, Erçel hakkında "24 saat sette birlikte çalışıyoruz. Bir erkek ile bir kadın iş yapınca hemen ilişkiye ya da aşka vurmak doğrumu mu bilmiyorum. Biz Hande ile çok yakınız" dedi.

Hande Erçel ve Kerem Bürsin sevgili mi? Kerem Bursin bu soruya öyle bir yanıt verdi eşi benzeri yok 'Kalbim boş değil!'

'KALBİM BOŞ DEĞİL'

Muhabirin kendisine yönelttiği "Kalbiniz boş mu sorusuna?" ise Kerem Bürsin, "Kalbim boş değil. Arkadaşlarım, ailem ve ülkeme olan sevgim ile dolu" yanıtını verdi.

Hande Erçel ve Kerem Bürsin sevgili mi? Kerem Bursin bu soruya öyle bir yanıt verdi eşi benzeri yok 'Kalbim boş değil!'

BİR AÇIKLAMA DA HANDE'DEN

Oyuncu Hande Erçel, önceki akşam set çıkışı Kavacık'ta yapılan polis çevirmesine takıldı. Burada gazetecileri karşısında görünce kısa süreli şok yaşayan Erçel, "Sizden korkulur. Her yerdesiniz!" diyerek, muhabirlere takıldı.

Hande Erçel ve Kerem Bürsin sevgili mi? Kerem Bursin bu soruya öyle bir yanıt verdi eşi benzeri yok 'Kalbim boş değil!'

Her şeyin yolunda gittiğini söyleyen Hande Erçel, rol arkadaşı Kerem Bürsin sorularına, "Çok iyi arkadaşız" cevabını verdi.

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