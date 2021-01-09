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Hande Erçel ve Kerem Bürsin sevgili mi? Kerem Bursin bu soruya öyle bir yanıt verdi eşi benzeri yok 'Kalbim boş değil!'

Magazin gündeminin günlerdir ilk sırasında Hande Erçel-Kerem Bürsin-Murat Dalkılıç üçlüsü var. Rol aldıkları diziyle beraber aşk dedikodularından bir gün dahi eksik kalmayan Hande Erçel ve Kerem Bürsin'in gerçekten sevgili olup olmadıkları merak edilirken, Hande Erçel de geçtiğimiz günlerde eski sevgilisi Murat Dalkılıç'ı Instagram'da takibi bırakında akıllar hayli karışmıştı. Kerem Bürsin, geçtiğimiz gün objektiflere takıldı. Özel hayatıyla ilgili soruları yanıtlayan Bürsin, 'Kalbim boş değil' sözleriyle hayranlarının dikkatini çekti.

09.01.2021 15:43 - Son Güncelleme: 09.01.2021 15:43 BU GALERİYİ PAYLAŞ





