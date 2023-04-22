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Haberler Magazin Hande Erçel ve Hakan Sabancı'nın bitmek bilmeyen dünya turu! Hande boy boy paylaştı rekor kırdı Hakan'dan ses çıkmadı

Hande Erçel ve Hakan Sabancı'nın bitmek bilmeyen dünya turu! Hande boy boy paylaştı rekor kırdı Hakan'dan ses çıkmadı

Kabarık aşk listesinde şu anda evli olan birçok sosyetik güzelin yanı sıra Hadise, Merve Boluğur, Şeyma Subaşı ve sayısız yabancı mankenlerin de yer aldığı Hakan Sabancı'nın Erçel ile aşkı ilk kez TAKVİM manşetlerinde yer aldı. İlişkilerini bir süre gözlerden uzak yaşayan çift kamera karşısına geçip ilişkilerinin ciddi olduğunu ilan etti ancak anne Arzu Sabancı'nın ise bu ilişkiye mesafeli yaklaştığı öğrenilmişti. Bir yanda bunlar olurken çiftimiz bir yandan da adeta dünya turu yapıyor. Soluğu sürekli bir şehir alan çift bu kez İtalya'nın Bologna şehrini seçti. Hande Erçel'in pozları sosyal medyayı salladı.

22.04.2023 10:45 - Son Güncelleme: 22.04.2023 10:46
Hande Erçel ve Hakan Sabancı’nın bitmek bilmeyen dünya turu! Hande boy boy paylaştı rekor kırdı Hakan’dan ses çıkmadı

Kariyerinden daha çok özel hayatıyla gündeme gelen Hande Erçel, şu sıralar iş insanı Hakan Sabancı ile aşk yaşıyor.

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Hande Erçel ve Hakan Sabancı’nın bitmek bilmeyen dünya turu! Hande boy boy paylaştı rekor kırdı Hakan’dan ses çıkmadı

Paris tatili dönüşünde görüntülenen ikili, gizledikleri aşklarını artık burada ilan etmiş oldu.

Hande Erçel ve Hakan Sabancı’nın bitmek bilmeyen dünya turu! Hande boy boy paylaştı rekor kırdı Hakan’dan ses çıkmadı

Paris dönüşü İstanbul Havalimanı'nda görüntülenen taze aşıklar, soluğu son olarak kuzey ışıklarını izlemek için Finlanya'da almışlardı.

Hande Erçel ve Hakan Sabancı’nın bitmek bilmeyen dünya turu! Hande boy boy paylaştı rekor kırdı Hakan’dan ses çıkmadı

Danimarka'ya da giden çift sonrasında Milano yolunu tutmuştu.

Hande Erçel ve Hakan Sabancı’nın bitmek bilmeyen dünya turu! Hande boy boy paylaştı rekor kırdı Hakan’dan ses çıkmadı

Milano'dan sonra Türkiye'ye geri dönen çiçeği burnunda aşıklar yeniden İtalya'da.

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