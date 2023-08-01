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Hande Erçel ve Hakan Sabancı'dan meydan okuma gibi paylaşım! Ya kolları ya bacakları görünüyordu bu kez tamamen paylaştılar

Başlarda ilişkilerini reddeden Hakan Sabancı ile Hande Erçel çifti magazin gündeminde kendilerine yer bulmaya devam ederken bir yandan da Hande Erçel, sosyal medya paylaşımlarıyla sosyal medyayı sallıyor. Birlikte paylaşım yapan ancak tam olarak yan yana bir paylaşım yapmayan gözde çift bu kez kural bozdu ve önceki gece birlikte paylaşım yaptı. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 01 Ağustos 2023, 09:48 Güncelleme 01 Ağustos 2023, 10:02
Hande Erçel ve Hakan Sabancı’dan meydan okuma gibi paylaşım! Ya kolları ya bacakları görünüyordu bu kez tamamen paylaştılar 1

Hande Erçel ile Hakan Sabancı bu kez kural bozdu.

Hande Erçel ve Hakan Sabancı’dan meydan okuma gibi paylaşım! Ya kolları ya bacakları görünüyordu bu kez tamamen paylaştılar 2

Hande Erçel, bir süredir iş insanı Hakan Sabancı ile aşk yaşıyor.

Hande Erçel ve Hakan Sabancı’dan meydan okuma gibi paylaşım! Ya kolları ya bacakları görünüyordu bu kez tamamen paylaştılar 3

İlk kez 6 Mart'ta Paris tatili dönüşünde İstanbul Havalimanı'nda objektiflere yansıyan çift, utangaç tavırlar sergilemişti.

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