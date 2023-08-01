Hande Erçel ve Hakan Sabancı'dan meydan okuma gibi paylaşım! Ya kolları ya bacakları görünüyordu bu kez tamamen paylaştılar

Başlarda ilişkilerini reddeden Hakan Sabancı ile Hande Erçel çifti magazin gündeminde kendilerine yer bulmaya devam ederken bir yandan da Hande Erçel, sosyal medya paylaşımlarıyla sosyal medyayı sallıyor. Birlikte paylaşım yapan ancak tam olarak yan yana bir paylaşım yapmayan gözde çift bu kez kural bozdu ve önceki gece birlikte paylaşım yaptı. İşte detaylar...