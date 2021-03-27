Hande Erçel ve ablası Gamze Erçel'in eski halleri ortaya çıktı sosyal medya şaştı kaldı! Doğal güzel sananlar inanamadı

Şüphesiz son dönemde adını sıkça duyduğumuz isimlerden biri de Hande Erçel. Murat Dalkılıç ile olan uzun süreli birlikteliğini sonlandırdıktan sonra rol arkadaşı Kerem Bursin ile adı anılan Hande Erçel'in Murat Akdoğan ile aşk yaşadığı ortaya çıkmıştı. Diğer bir yandan da ablası Gamze Erçel sosyal medyada fırtınalar estiriyor. Sadece Erçel kardeşler değil, Gamze Erçel'in dünyalar tatlısı kızı Mavi de fenomen. Gözler bu kadar üstlerinde olunca gün geçmiyor ki yeni bir şey çıkmasın haklarında. Hande Erçel ve Gamze Erçel'in yıllar öncesine ait fotoğrafları ortaya çıktı. Özellikle Hande Erçel'in değişimi akıllara zarar.