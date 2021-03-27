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Hande Erçel ve ablası Gamze Erçel'in eski halleri ortaya çıktı sosyal medya şaştı kaldı! Doğal güzel sananlar inanamadı

Şüphesiz son dönemde adını sıkça duyduğumuz isimlerden biri de Hande Erçel. Murat Dalkılıç ile olan uzun süreli birlikteliğini sonlandırdıktan sonra rol arkadaşı Kerem Bursin ile adı anılan Hande Erçel'in Murat Akdoğan ile aşk yaşadığı ortaya çıkmıştı. Diğer bir yandan da ablası Gamze Erçel sosyal medyada fırtınalar estiriyor. Sadece Erçel kardeşler değil, Gamze Erçel'in dünyalar tatlısı kızı Mavi de fenomen. Gözler bu kadar üstlerinde olunca gün geçmiyor ki yeni bir şey çıkmasın haklarında. Hande Erçel ve Gamze Erçel'in yıllar öncesine ait fotoğrafları ortaya çıktı. Özellikle Hande Erçel'in değişimi akıllara zarar.

27.03.2021 14:04 - Son Güncelleme: 27.03.2021 14:04
Hande Erçel ve ablası Gamze Erçel'in eski halleri ortaya çıktı sosyal medya şaştı kaldı! Doğal güzel sananlar inanamadı

Son dönemin en çok konuşulan kardeşler onlar, Hande ve Gamze Erçel.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Hande Erçel ve ablası Gamze Erçel'in eski halleri ortaya çıktı sosyal medya şaştı kaldı! Doğal güzel sananlar inanamadı

Biri rol aldığı dizilerle ve reklam filmleriyle adından söz ettiriyor.

Hande Erçel ve ablası Gamze Erçel'in eski halleri ortaya çıktı sosyal medya şaştı kaldı! Doğal güzel sananlar inanamadı

Diğeri ise sosyal medyada fırtınalar estiriyor.

Hande Erçel ve ablası Gamze Erçel'in eski halleri ortaya çıktı sosyal medya şaştı kaldı! Doğal güzel sananlar inanamadı

Ayrıca Gamze Erçel'in dünyalar tatlısı kızı Mavi sosyal medyanın da yeni fenomeni olmuş durumda.

Hande Erçel ve ablası Gamze Erçel'in eski halleri ortaya çıktı sosyal medya şaştı kaldı! Doğal güzel sananlar inanamadı

Göz önünde olan ikilinin yıllar öncesine ait yeni fotoğrafları ortaya çıktı. Değişimleri inanılmaz. İşte başta Hande Erçel ve Gamze Erçel olmak üzere ünlülerin değişimleri.