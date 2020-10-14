Hande Erçel ve ablası Gamze Erçel'i hiç böyle görmediniz! Değişimiyle herkesi şaşırtan Hande Erçel...
Son dönemin en çok konuşulan isimlerinden biri olan 26 yaşındaki Hande Erçel aynı zamanda ablası Gamze Erçel'e de şans getirdi. Sosyal medyada işiyle uğraşan Gamze Erçel, Hande Erçel'in şöhreti yakalamasının ardından fenomene dönüştü. Caner Yıldırım ile mutlu bir evliliği olan Gamze Erçel, şimdiler sosyal medyada oldukça aktif. Özellikle sevimli kız Aylin Mavi şimdiden annesi gibi bir fenomene dönüştü. Şimdilerin iki ünlü ismi Hande Erçel ve Gamze Erçel Yıldırım'ı daha önce hiç böyle görmediniz. Öyle ki bir detay da gözden kaçmayacak cinsten...
Son dönemin adından en çok söz ettiren ikilisi Erçel kardeşler bu halleriyle şaşırttı. Bir yanda rol arkadaşı Kerem Bürsin'le aşk yaşadığı iddia edilen Hande Erçel diğer bir yanda sosyal medyayı kasıp kavuran ve minik kızı Aylin Mavi'yle fenomene dönüşen ablası Gamze Erçel. Kardeşlerin yıllar öncesine ait bu görüntüleri sosyal medyayı salladı. Özellikle Gamze Erçel'in kızı Aylin Mavi'nin teyzesi Hande Erçel'e oln tıpa tıp benzerliği gözlerden kaçmadı. İşte başta Hande Erçel ve Gamze Erçel Yıldırım olmak üzere ünlülerin çocukluk fotoğrafları.