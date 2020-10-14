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Hande Erçel ve ablası Gamze Erçel'i hiç böyle görmediniz! Değişimiyle herkesi şaşırtan Hande Erçel...

Son dönemin en çok konuşulan isimlerinden biri olan 26 yaşındaki Hande Erçel aynı zamanda ablası Gamze Erçel'e de şans getirdi. Sosyal medyada işiyle uğraşan Gamze Erçel, Hande Erçel'in şöhreti yakalamasının ardından fenomene dönüştü. Caner Yıldırım ile mutlu bir evliliği olan Gamze Erçel, şimdiler sosyal medyada oldukça aktif. Özellikle sevimli kız Aylin Mavi şimdiden annesi gibi bir fenomene dönüştü. Şimdilerin iki ünlü ismi Hande Erçel ve Gamze Erçel Yıldırım'ı daha önce hiç böyle görmediniz. Öyle ki bir detay da gözden kaçmayacak cinsten...

14.10.2020 11:34 - Son Güncelleme: 14.10.2020 11:34 BU GALERİYİ PAYLAŞ





