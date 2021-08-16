Hande Erçel varını yoğunu el kadar bikinilerine harcıyor! Gazı aldı yine paylaştı gözlük camındaki detay her şeyi ele verdi
Son dönemin en popüler isimlerinden biri olan 28 yaşındaki oyuncu Hande Erçel, tatiline devam ediyor. Rol aldığı dizinin final yapmasının ardından tekrar tatile çıkan Hande Erçel, Bodrum'a koştu. Sevgilisi Kerem Bürsin olmadan yeşil bikinisiyle plajda arz-ı endam eden Hande Erçel'in düzgün fiziğiyle dikkatleri üzerine çekti. Erçel'in giydiği bikinin fiyatı dudak uçuklattı. Öte yandan son paylaşımındaki gözlük camı detayı gözlerden kaçmadı.
16.08.2021 16:37
- Son Güncelleme: 16.08.2021 16:37
Rol aldığı 'Sen Çal Kapımı' adlı dizsinin final yapmasının ardından kız arkdaşlarıyla Bodrum Türkbükü Loft evlerinin plajında görüntülenen ünlü oyuncu Hande Erçel, sezonun yorgunluğunu arkadaşlarıyla birlikte tatil yaparak attı. Hande Erçel'in tatilde giydiği iki bikini sosyal medyada gündem oldu.
27 yaşındaki güzel oyuncu Hande Erçel, düzgün fiziği ve tercih ettiği bikinisiyle görenlerin beğenisini topladı.