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Haberler Magazin Hande Erçel varını yoğunu el kadar bikinilerine harcıyor! Gazı aldı yine paylaştı gözlük camındaki detay her şeyi ele verdi

Hande Erçel varını yoğunu el kadar bikinilerine harcıyor! Gazı aldı yine paylaştı gözlük camındaki detay her şeyi ele verdi

Son dönemin en popüler isimlerinden biri olan 28 yaşındaki oyuncu Hande Erçel, tatiline devam ediyor. Rol aldığı dizinin final yapmasının ardından tekrar tatile çıkan Hande Erçel, Bodrum'a koştu. Sevgilisi Kerem Bürsin olmadan yeşil bikinisiyle plajda arz-ı endam eden Hande Erçel'in düzgün fiziğiyle dikkatleri üzerine çekti. Erçel'in giydiği bikinin fiyatı dudak uçuklattı. Öte yandan son paylaşımındaki gözlük camı detayı gözlerden kaçmadı.

16.08.2021 16:37 - Son Güncelleme: 16.08.2021 16:37
Hande Erçel varını yoğunu el kadar bikinilerine harcıyor! Gazı aldı yine paylaştı gözlük camındaki detay her şeyi ele verdi

Rol aldığı 'Sen Çal Kapımı' adlı dizsinin final yapmasının ardından kız arkdaşlarıyla Bodrum Türkbükü Loft evlerinin plajında görüntülenen ünlü oyuncu Hande Erçel, sezonun yorgunluğunu arkadaşlarıyla birlikte tatil yaparak attı. Hande Erçel'in tatilde giydiği iki bikini sosyal medyada gündem oldu.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Hande Erçel varını yoğunu el kadar bikinilerine harcıyor! Gazı aldı yine paylaştı gözlük camındaki detay her şeyi ele verdi

Oyuncu Hande Erçel, başrolü sevgilisi Kerem Bürsin ile paylaştığı dizinin final yapmasının ardından kız arkadaşlarıyla birlikte tatile çıktı. Bodrum'da eğlenen Erçel'in, keyifli objektiflere yansıdı.

Hande Erçel varını yoğunu el kadar bikinilerine harcıyor! Gazı aldı yine paylaştı gözlük camındaki detay her şeyi ele verdi

ÇOCUKLARA EŞLİK ETTİ
Arkadaşlarıyla şezlongda sohbet eden oyuncu, gurup içerisindeki çocukları da ihmal etmedi. Deniz kenarında çocuklara eşlik edip taş sektiren Erçel'in keyifli anları objektiflere böyle yansıdı.

Hande Erçel varını yoğunu el kadar bikinilerine harcıyor! Gazı aldı yine paylaştı gözlük camındaki detay her şeyi ele verdi

27 yaşındaki güzel oyuncu Hande Erçel, düzgün fiziği ve tercih ettiği bikinisiyle görenlerin beğenisini topladı.

Hande Erçel varını yoğunu el kadar bikinilerine harcıyor! Gazı aldı yine paylaştı gözlük camındaki detay her şeyi ele verdi

Kız arkadaşlarıyla birlikte tatil yapan Hande Erçel'in bikinisinin fiyatı şaşırttı.

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