Hande Erçel unuttu derken meğer asıl bomba Kerem Bürsin'deymiş! Hande'nin pabucu dama atıldı Kerem'in yeni aşkı sarışın spor spikeri...
Hande Erçel unuttu derken meğer asıl bomba Kerem Bürsin'deymiş! Hande'nin pabucu dama atıldı, Kerem'in yeni aşkı sarışın spor spikeri çıktı. İddia gündeme bomba gibi düştü. Hande Erçel ve Kerem Bürsin'in geçtiğimiz aylarda ayrıldıkları iddia edilmişti. Çıkan bu iddiaların ardından sessizliğini koruyan çiftten Hande Erçel, Kerem Bürsin'i Instagram'dan silmişti. Son olarak yeni bir aşka yelken açtığı ileri sürülen ve yakın çevresine yaptığı 'aşk yok iş var' açıklaması ile gündeme gelen Hande Erçel yalnızlığı seçerken Kerem Bürsin çoktan gönlünü yeni bir isme kaptırdı.
14.03.2022 10:51 - Son Güncelleme: 14.03.2022 10:58
Hande Erçel unuttu derken meğer asıl bomba Kerem Bürsin'deymiş! Hande'nin pabucu dama atıldı Kerem'in yeni aşkı sarışın spor spikeri çıktı... İşte gündeme bomba gibi düşen iddianın detayları...