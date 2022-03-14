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Haberler Magazin Hande Erçel unuttu derken meğer asıl bomba Kerem Bürsin'deymiş! Hande'nin pabucu dama atıldı Kerem'in yeni aşkı sarışın spor spikeri...

Hande Erçel unuttu derken meğer asıl bomba Kerem Bürsin'deymiş! Hande'nin pabucu dama atıldı Kerem'in yeni aşkı sarışın spor spikeri...

Hande Erçel unuttu derken meğer asıl bomba Kerem Bürsin'deymiş! Hande'nin pabucu dama atıldı, Kerem'in yeni aşkı sarışın spor spikeri çıktı. İddia gündeme bomba gibi düştü. Hande Erçel ve Kerem Bürsin'in geçtiğimiz aylarda ayrıldıkları iddia edilmişti. Çıkan bu iddiaların ardından sessizliğini koruyan çiftten Hande Erçel, Kerem Bürsin'i Instagram'dan silmişti. Son olarak yeni bir aşka yelken açtığı ileri sürülen ve yakın çevresine yaptığı 'aşk yok iş var' açıklaması ile gündeme gelen Hande Erçel yalnızlığı seçerken Kerem Bürsin çoktan gönlünü yeni bir isme kaptırdı.

14.03.2022 10:51 - Son Güncelleme: 14.03.2022 10:58
Hande Erçel unuttu derken meğer asıl bomba Kerem Bürsin’deymiş! Hande’nin pabucu dama atıldı Kerem’in yeni aşkı sarışın spor spikeri...

Hande Erçel unuttu derken meğer asıl bomba Kerem Bürsin'deymiş! Hande'nin pabucu dama atıldı Kerem'in yeni aşkı sarışın spor spikeri çıktı... İşte gündeme bomba gibi düşen iddianın detayları...

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Hande Erçel unuttu derken meğer asıl bomba Kerem Bürsin’deymiş! Hande’nin pabucu dama atıldı Kerem’in yeni aşkı sarışın spor spikeri...

Geçtiğimiz nisan ayında dizi setinde başlayan aşklarıyla gündem olan ikili, Ocak ayında da yollarını ayırdı. Ardından Erçel'in reklamlarında rol aldığı mücevher firmasının sahibi Atasay Kamer ile aşk yaşadığını iddia edildi..

Hande Erçel unuttu derken meğer asıl bomba Kerem Bürsin’deymiş! Hande’nin pabucu dama atıldı Kerem’in yeni aşkı sarışın spor spikeri...

Konuyla ilgili Hande'den yanıt gelirken asıl bomba Kerem Bürsin cephesinden geldi.

Hande Erçel unuttu derken meğer asıl bomba Kerem Bürsin’deymiş! Hande’nin pabucu dama atıldı Kerem’in yeni aşkı sarışın spor spikeri...

Dedikodulara göre 34 yaşındaki oyuncu, kısa bir süredir spor spikeri Elif Gökalp ile görüşüyor.


Hande Erçel unuttu derken meğer asıl bomba Kerem Bürsin’deymiş! Hande’nin pabucu dama atıldı Kerem’in yeni aşkı sarışın spor spikeri...

Bürsin'in Instagram'da da takipleştiği güzel spiker ile henüz birbirlerini tanıma aşamasında olduğu da konuşulanlar arasında...

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