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Hande Erçel tüm özelini kendi ağzıyla ortaya döktü 'ortalığı yıkarım' Sevgilisi ve eski haliyle olay yaratan Hande Erçel...

Son dönemin en popüler isimlerinden biri olan Hande Erçel'in adı sık sık rol arkadaşı Kerem Bürsin'le anılıyordu. Hatta ikili hakkında 'geceyi beraber geçirdiler' haberleri de gündemde yer almıştı. Tüm bu iddiaların tersine ikili her zaman aşkı reddetti ve gerçek geçtiğimiz günlerde ortaya çıktı. Magazin gündemine bomba gibi düşen Hande Erçel Murat Akdoğan ilişkisine baba Akdoğan'dan veto geldi. Tüm bunlar olurken 27 yaşındaki yıldız oyuncu özel hayatında dair açıklamalarda bulundu. Bakın neler anlattı neler...

25.03.2021 16:28 - Son Güncelleme: 25.03.2021 17:23
Hande Erçel tüm özelini kendi ağzıyla ortaya döktü 'ortalığı yıkarım' Sevgilisi ve eski haliyle olay yaratan Hande Erçel...

Hande Erçel, 'İbrahim Selim ile Bu Gece' programının konuğu oldu. Ünlü oyuncu, hakkında merak edilenlerini anlattı. Anne olmak istediğini belirten Erçel, 'ileride çocuğum olsun ben de çok istiyorum' dedi.

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Hande Erçel tüm özelini kendi ağzıyla ortaya döktü 'ortalığı yıkarım' Sevgilisi ve eski haliyle olay yaratan Hande Erçel...

İŞTE HANDE ERÇEL'İN AÇIKLAMALARINDAN SATIR BAŞLARI…

-Küçükken sessiz sakin bir çocuk değildim. Balıkesir'de özgür büyüdüğümüz için de çok konuşan çocuklardık.

-2011 yılında, 17 yaşımda İstanbul'a geldim 10 sene oldu. Ben İstanbul'da büyümek istemezdim çünkü küçük yerde herkes birbirini tanır. Bir mahallede bütün çocukların sokakta birlikte oynadığı bir yerde büyüdüm.

Hande Erçel tüm özelini kendi ağzıyla ortaya döktü 'ortalığı yıkarım' Sevgilisi ve eski haliyle olay yaratan Hande Erçel...

ABLAMLA İKİZ GİBİYDİK
-Biz mahalleden çıkamazdık. Liseye geçene kadar babamsız bir yere gidemezdim, bir cadde vardı o caddeyi geçince babama haber giderdi gelir bizi oradan alırdı.

-Ablam Gamze ile aramızda bir yaş var. Biz ikiz gibiyiz… Bizi çok aynı büyüttüler. Saçlarımızı aynı kestirdiler, aynı kıyafetleri giydirdiler. Yıllar sonra büyüdükçe farklı kıyafetler giyince aramızda ufak tartışmalar çıktı. İkimizde de o günlerden yara izleri var (gülüyor) Gamze yaramazlık yapar benim üstüme atardı.

Hande Erçel tüm özelini kendi ağzıyla ortaya döktü 'ortalığı yıkarım' Sevgilisi ve eski haliyle olay yaratan Hande Erçel...

SİNİRLENİNCE GÖZÜM DÖNER

-Hiç fake hesabım yok, ama sağ olsun arkadaşlarım ne bilmem gerekiyorsa söylüyor.

-Bilmediğim konu hakkında hiç atıp tutmadım çünkü çok utanırım, bir konuyu bilmiyorsam 'bilmiyorum' derim.

-Sinirlenince gözüm döner, ortalığı yakarım.

Hande Erçel tüm özelini kendi ağzıyla ortaya döktü 'ortalığı yıkarım' Sevgilisi ve eski haliyle olay yaratan Hande Erçel...

-Ergenlik dönemim tam belaydı. 'Okula' diye evden çıktım. Okul formamın altına eşofmanlarımı giyip 'ilk otobüs nereye' diye sordum ve Eskişehir'e gittim. Bunu lise 2'de yaptım. Biz o zaman Balıkesir'de yaşıyorduk. Eskişehir'de otobüsten indim telefonumu açtım babam 'karşıya gel' dedi. Babam haberi almış benden önce Eskişehir'e gitmiş.