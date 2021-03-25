Hande Erçel tüm özelini kendi ağzıyla ortaya döktü 'ortalığı yıkarım' Sevgilisi ve eski haliyle olay yaratan Hande Erçel...
Son dönemin en popüler isimlerinden biri olan Hande Erçel'in adı sık sık rol arkadaşı Kerem Bürsin'le anılıyordu. Hatta ikili hakkında 'geceyi beraber geçirdiler' haberleri de gündemde yer almıştı. Tüm bu iddiaların tersine ikili her zaman aşkı reddetti ve gerçek geçtiğimiz günlerde ortaya çıktı. Magazin gündemine bomba gibi düşen Hande Erçel Murat Akdoğan ilişkisine baba Akdoğan'dan veto geldi. Tüm bunlar olurken 27 yaşındaki yıldız oyuncu özel hayatında dair açıklamalarda bulundu. Bakın neler anlattı neler...
İŞTE HANDE ERÇEL'İN AÇIKLAMALARINDAN SATIR BAŞLARI…
-Küçükken sessiz sakin bir çocuk değildim. Balıkesir'de özgür büyüdüğümüz için de çok konuşan çocuklardık.
-2011 yılında, 17 yaşımda İstanbul'a geldim 10 sene oldu. Ben İstanbul'da büyümek istemezdim çünkü küçük yerde herkes birbirini tanır. Bir mahallede bütün çocukların sokakta birlikte oynadığı bir yerde büyüdüm.
ABLAMLA İKİZ GİBİYDİK
-Biz mahalleden çıkamazdık. Liseye geçene kadar babamsız bir yere gidemezdim, bir cadde vardı o caddeyi geçince babama haber giderdi gelir bizi oradan alırdı.
-Ablam Gamze ile aramızda bir yaş var. Biz ikiz gibiyiz… Bizi çok aynı büyüttüler. Saçlarımızı aynı kestirdiler, aynı kıyafetleri giydirdiler. Yıllar sonra büyüdükçe farklı kıyafetler giyince aramızda ufak tartışmalar çıktı. İkimizde de o günlerden yara izleri var (gülüyor) Gamze yaramazlık yapar benim üstüme atardı.
-Ergenlik dönemim tam belaydı. 'Okula' diye evden çıktım. Okul formamın altına eşofmanlarımı giyip 'ilk otobüs nereye' diye sordum ve Eskişehir'e gittim. Bunu lise 2'de yaptım. Biz o zaman Balıkesir'de yaşıyorduk. Eskişehir'de otobüsten indim telefonumu açtım babam 'karşıya gel' dedi. Babam haberi almış benden önce Eskişehir'e gitmiş.