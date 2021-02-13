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Hande Erçel tüm cesaretiyle paylaştı estetik yorumları çok geç kalmadı! Adeta bambaşka biri

Şüphesiz son dönemde adını sıkça duyduğumuz isimlerden biri de Hande Erçel. 27 yaşındaki oyuncu Murat Dalkılıç ile olan uzun süreli birlikteliğini sonlandırdıktan sonra şu sıralar rol arkadaşı Kerem Bursin ile adı anılıyor. Sosyal medyadaki her paylaşımı bir olay olan Hande Erçel bu kez makyajsız fotoğrafını paylaştı. Ancak hem estetik yorumları hem de hayran yorumları gecikmedi. Hande Erçel'in bazı estetik operasyonlar geçirdiği biliniyor.

13.02.2021 15:55 - Son Güncelleme: 13.02.2021 16:13
Hande Erçel tüm cesaretiyle paylaştı estetik yorumları çok geç kalmadı! Adeta bambaşka biri

Son dönemin en popüler isimlerinden biri olan Hande Erçel tüm cesaretiyle makyajsız fotoğrafını paylaştı, sonrası olay oldu.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Hande Erçel tüm cesaretiyle paylaştı estetik yorumları çok geç kalmadı! Adeta bambaşka biri

İŞTE O FOTOĞRAF

Bu fotoğraf sonrasında sosyal medyada Hande Erçel'in geçirdiği estetik operasyonlar hakkında pek çok yorum yapıldı. Ancak bu durum yine de Hande Erçel'in son günlerin en çok konuşulan ismi olduğu gerçeğini değiştirmiyor.

Hande Erçel tüm cesaretiyle paylaştı estetik yorumları çok geç kalmadı! Adeta bambaşka biri

Son günlerin en popüler ismi hiç kuşkusuz 27 yaşındaki oyuncu Hande Erçel. Özellikle rol arkadaşı Kerem Bursin ile aşk yaşadığı iddia edilen Hande Erçel sosyal medyayı sallamaya devam ediyor.

Hande Erçel tüm cesaretiyle paylaştı estetik yorumları çok geç kalmadı! Adeta bambaşka biri

Estetiksiz fotoğrafları yeniden konuşulan Hande Erçel'in bu görüntüleri, büyük değişimi kanıtlar nitelikte. İşte başta güzel oyuncu Hande Erçel olmak üzere ünlülerin yıllar içerisinde estetikle gelen değişimleri.

Hande Erçel tüm cesaretiyle paylaştı estetik yorumları çok geç kalmadı! Adeta bambaşka biri

Tuvana Türkay