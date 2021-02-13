Hande Erçel tüm cesaretiyle paylaştı estetik yorumları çok geç kalmadı! Adeta bambaşka biri

Şüphesiz son dönemde adını sıkça duyduğumuz isimlerden biri de Hande Erçel. 27 yaşındaki oyuncu Murat Dalkılıç ile olan uzun süreli birlikteliğini sonlandırdıktan sonra şu sıralar rol arkadaşı Kerem Bursin ile adı anılıyor. Sosyal medyadaki her paylaşımı bir olay olan Hande Erçel bu kez makyajsız fotoğrafını paylaştı. Ancak hem estetik yorumları hem de hayran yorumları gecikmedi. Hande Erçel'in bazı estetik operasyonlar geçirdiği biliniyor.