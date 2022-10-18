Hande Erçel süper minisiyle poz verdi! Bacakları olay oldu! Filiz Akın ile Birce Akalay bakın ne yorum yaptı! Ortalık yıkıldı...
Murat Dalkılıç'la ilişkisini sonlandırdıktan sonra rol arkadaşı Kerem Bürsin ile aşk yaşayan Hande Erçel'in adı son olarak Kaan Yıldırım ile anılmıştı. Ancak aradığı aşkı Kaan Yıldırım'da da bulamayan Erçel'in bu ilişkisi kısa sürmüştü. Hem özel hayatı hem oyunculuğuyla sık sık gündem olan Erçel, bu kez sosyal medya paylaşımıyla adından söz ettirdi. Süper minisiyle kamera karşısına geçen Erçel'e Filiz Akın ile Birce Akalay gibi ünlü isimlerden yorum gelirken oyuncunun bacakları tartışma konusu oldu. İşte detaylar...
18.10.2022 01:27 - Son Güncelleme: 18.10.2022 01:27
Ünlü oyuncu Hande Erçel, şarkıcı Murat Dalkılıç ile ayrıldıktan sonra rol arkadaşı Kerem Bürsin'le aşk yaşamaya başladı.
Kerem Bürsin'de sürpriz bir şekilde yollarını ayıran Erçel'in adı son olarak Kaan Yıldırım ile anıldı.