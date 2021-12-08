Hande Erçel spor salonunda ter döktü o anlar sosyal medyaya damga vurdu! Kerem Bürsin’in biricik aşkı fit haliyle ortalığı yıktı geçti
Hande Erçel spor salonunda ter döktü o anlar sosyal medyaya damga vurdu! Meslektaşı Kerem Bürsin ile mutlu bir birliktelik sürdüren ünlü oyuncu Hande Erçel, spor salonundan yaptığı paylaşımla sosyal medyayı salladı. Spor salonunda ter döken ünlü oyuncu, o anları kayıt altına alarak Instagram hesabında yayınladı. Çok sayıda sosyal medya kullanıcısının yoğun ilgi gösterdiği paylaşımda Erçel'in fit hali dikkat çekti. İşte Hande Erçel'in o paylaşımı...
08.12.2021 18:02
- Son Güncelleme: 08.12.2021 18:46
Kerem Bürsin ile mutlu bir birliktelik sürdüren ünlü oyuncu Hande Erçel, sosyal medya hesabında yaptığı dikkat çeken paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi.