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Haberler Magazin Hande Erçel spor salonunda ter döktü o anlar sosyal medyaya damga vurdu! Kerem Bürsin’in biricik aşkı fit haliyle ortalığı yıktı geçti

Hande Erçel spor salonunda ter döktü o anlar sosyal medyaya damga vurdu! Kerem Bürsin’in biricik aşkı fit haliyle ortalığı yıktı geçti

Hande Erçel spor salonunda ter döktü o anlar sosyal medyaya damga vurdu! Meslektaşı Kerem Bürsin ile mutlu bir birliktelik sürdüren ünlü oyuncu Hande Erçel, spor salonundan yaptığı paylaşımla sosyal medyayı salladı. Spor salonunda ter döken ünlü oyuncu, o anları kayıt altına alarak Instagram hesabında yayınladı. Çok sayıda sosyal medya kullanıcısının yoğun ilgi gösterdiği paylaşımda Erçel'in fit hali dikkat çekti. İşte Hande Erçel'in o paylaşımı...

08.12.2021 18:02 - Son Güncelleme: 08.12.2021 18:46
Hande Erçel spor salonunda ter döktü o anlar sosyal medyaya damga vurdu! Kerem Bürsin’in biricik aşkı fit haliyle ortalığı yıktı geçti

Kerem Bürsin ile mutlu bir birliktelik sürdüren ünlü oyuncu Hande Erçel, sosyal medya hesabında yaptığı dikkat çeken paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi.

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Hande Erçel spor salonunda ter döktü o anlar sosyal medyaya damga vurdu! Kerem Bürsin’in biricik aşkı fit haliyle ortalığı yıktı geçti

Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan oyuncu, spor salonunda ter döktüğü anları kayıt altına alarak Instagram hesabında yayınladı.

Hande Erçel spor salonunda ter döktü o anlar sosyal medyaya damga vurdu! Kerem Bürsin’in biricik aşkı fit haliyle ortalığı yıktı geçti

Çok sayıda sosyal medya kullanıcısı tarafından yoğun ilgi gören paylaşım, kısa süre içinde gündem oldu.

Hande Erçel spor salonunda ter döktü o anlar sosyal medyaya damga vurdu! Kerem Bürsin’in biricik aşkı fit haliyle ortalığı yıktı geçti

Fit haliyle dikkat çeken oyuncu, formda vücuduyla ise takipçilerinden tam not aldı.

Hande Erçel spor salonunda ter döktü o anlar sosyal medyaya damga vurdu! Kerem Bürsin’in biricik aşkı fit haliyle ortalığı yıktı geçti

İşte Hande Erçel'in sosyal medyaya damga vuran o paylaşımı...

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