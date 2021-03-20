Hande Erçel sevgilisi olduğu iddia edilen Murat Akdoğan'ı duydu anında topukladı! Murat Dalkılıç detayı şoke etmişti

Son dönemin en popüler isimlerinden biri olan Hande Erçel'in adı sık sık rol arkadaşı Kerem Bürsin'le anılıyordu. Pek çok defa birlikte olduklarına dair haberler çıkan ikili için 'geceyi beraber geçirdiler' haberleri bir çıkmıştı hatırlarsınız. Tüm bu iddiaların tersine ikili her zaman aşkı reddetti. Şimdiyse Hande Erçel'in Murat Akdoğan'la aşk yaşadığı iddia ediliyor. Murat Akdoğan ve Hande Erçel'in tanışmasındaki Murat Dalkılıç detayı herkesi şaşırtmışken bu soruların hepsi Hande Erçel'e soruldu.

20.03.2021 09:39 - Son Güncelleme: 20.03.2021 09:39 BU GALERİYİ PAYLAŞ





