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Hande Erçel sevgilisi olduğu iddia edilen Murat Akdoğan'ı duydu anında topukladı! Murat Dalkılıç detayı şoke etmişti

Son dönemin en popüler isimlerinden biri olan Hande Erçel'in adı sık sık rol arkadaşı Kerem Bürsin'le anılıyordu. Pek çok defa birlikte olduklarına dair haberler çıkan ikili için 'geceyi beraber geçirdiler' haberleri bir çıkmıştı hatırlarsınız. Tüm bu iddiaların tersine ikili her zaman aşkı reddetti. Şimdiyse Hande Erçel'in Murat Akdoğan'la aşk yaşadığı iddia ediliyor. Murat Akdoğan ve Hande Erçel'in tanışmasındaki Murat Dalkılıç detayı herkesi şaşırtmışken bu soruların hepsi Hande Erçel'e soruldu.

20.03.2021 09:39 - Son Güncelleme: 20.03.2021 09:39
Hande Erçel sevgilisi olduğu iddia edilen Murat Akdoğan'ı duydu anında topukladı! Murat Dalkılıç detayı şoke etmişti

Son dönemin en çok konuşulan oyuncularından Hande Erçel, kariyerinin yanı sıra özel hayatıyla da gündemden düşmüyor.

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Hande Erçel sevgilisi olduğu iddia edilen Murat Akdoğan'ı duydu anında topukladı! Murat Dalkılıç detayı şoke etmişti

Murat Dalkılıç'tan ayrıldıktan sonra uzun zamandır rol arkadaşı Kerem Bürsin ile adı aşk dedikodularına karışan Hande Erçel'in, yaklaşık bir aydır Murat Akdoğan ile birlikte olduğu iddia edilmişti.

Hande Erçel sevgilisi olduğu iddia edilen Murat Akdoğan'ı duydu anında topukladı! Murat Dalkılıç detayı şoke etmişti

Murat Akdoğan ile hakkında çıkan aşk haberleriyle dikkat çeken 27 yaşındaki oyuncu, önceki gün Nişantaşı'nda objektiflere takıldı.

Hande Erçel sevgilisi olduğu iddia edilen Murat Akdoğan'ı duydu anında topukladı! Murat Dalkılıç detayı şoke etmişti

Kostüm denemesi için Nişantaşı'na geldiği öğrenilen Erçel, aşk haberleri hakkında sessizliğini korudu. Oyuncu, mağaza çıkışı koşar adımlarla aracına binerek kendisine yöneltilen soruları duymazdan geldi.

Hande Erçel sevgilisi olduğu iddia edilen Murat Akdoğan'ı duydu anında topukladı! Murat Dalkılıç detayı şoke etmişti

AŞK HABERLERİYLE GÜNDEME GELDİ

Uzun bir süre Kerem Bürsin ile aşk yaşadığı konuşulan Hande Erçel'in herkesten sakladığı yeni sevgilisi Murat Akdoğan magazin gündemine bomba gibi düştü. Güzel oyuncunun yeni ilişkisine dair detaylar ise şaşkınlık yarattı.