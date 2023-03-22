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Haberler Magazin Hande Erçel Serenay Sarıkaya'nın izinde! O detay akıllara Kerem Bürsin'i getirdi 3 milyon TL'lik oyuncağıyla ortaya çıktı görenler: "Zevkleri aynı"

Hande Erçel Serenay Sarıkaya'nın izinde! O detay akıllara Kerem Bürsin'i getirdi 3 milyon TL'lik oyuncağıyla ortaya çıktı görenler: "Zevkleri aynı"

Hande Erçel Serenay Sarıkaya'nın izinde! O detay akıllara Kerem Bürsin'i getirdi. 3 milyon TL'lik oyuncağıyla ortaya çıktı, Hande Erçel'i görenler, "Zevkleri aynı" demeden geçmedi. Serenay Sarıkaya'nın eski aşkı Kerem Bürsin'le aşk yaşadıktan sonra Kaan Yıldırım'la anılan Hande Erçel şimdilerde Hakan Sabancı ile birlikte. Özel hayatıyla da dikkat çeken Hande Erçel arabasıyla görüntülendi. Aşk sorularından kaçan Hande Erçel'in arabasının Serenay Sarıkaya'nın arabasıyla aynı olması dikkatlerden kaçmadı.

22.03.2023 11:22 - Son Güncelleme: 22.03.2023 11:35
Hande Erçel Serenay Sarıkaya’nın izinde! O detay akıllara Kerem Bürsin’i getirdi 3 milyon TL’lik oyuncağıyla ortaya çıktı görenler: Zevkleri aynı

Hande Erçel, Serenay Sarıkaya'nın izinde! O detay akıllara Kerem Bürsin'i getirdi. 3 milyon TL'lik arabasıyla görüntülenen Hande Erçel'i görenler, "Zevkleri aynı" demeden geçmedi.

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Hande Erçel Serenay Sarıkaya’nın izinde! O detay akıllara Kerem Bürsin’i getirdi 3 milyon TL’lik oyuncağıyla ortaya çıktı görenler: Zevkleri aynı

Şimdilerde Hakan Sabancı ile aşk yaşayan Hande Erçel aşk hayatıyla gündemden düşmüyor.

Hande Erçel Serenay Sarıkaya’nın izinde! O detay akıllara Kerem Bürsin’i getirdi 3 milyon TL’lik oyuncağıyla ortaya çıktı görenler: Zevkleri aynı

Daha önce Serenay Sarıkaya'nın eski sevgilisi Kerem Bürsin'le aşk yaşayan Hande Erçel önceki gün bağlı bulunduğu menajerlik şirketinin Levent'teki ofisindeydi.

Hande Erçel Serenay Sarıkaya’nın izinde! O detay akıllara Kerem Bürsin’i getirdi 3 milyon TL’lik oyuncağıyla ortaya çıktı görenler: Zevkleri aynı

Hakan Sabancı ile yeni bir aşka yelken açan oyuncu çıkışta bu konuda sorulara maruz kalmamak için şoföründen aracı garaja getirmesini istedi.

Hande Erçel Serenay Sarıkaya’nın izinde! O detay akıllara Kerem Bürsin’i getirdi 3 milyon TL’lik oyuncağıyla ortaya çıktı görenler: Zevkleri aynı

Ama muhabirleri kıramayan Erçel camı açarak görüntü verdi.

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