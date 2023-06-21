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Haberler Magazin Hande Erçel şekilden şekile mi girdi Hafsanur Sancaktutan'la dalga mı geçti olay görüntü! Beklenmedik bu hareket çok su götürür

Hande Erçel şekilden şekile mi girdi Hafsanur Sancaktutan'la dalga mı geçti olay görüntü! Beklenmedik bu hareket çok su götürür

Son günlerin en çok konuşulan ismi Hande Erçel öyle bir hareket yaptı ki, adeta kendi kendine malzeme verdi... Gerek Hakan Sabancı ile yaşadığı aşk, gerekse attığı her adımla adından söz ettiren Erçel önceki akşam yüzü olduğu markanın etkinliğine katıldı. Erçel'in kameralara poz verirken şekilden şekile girmesi bir anda magazin gündeminin tepesine oturdu. Nedeni ise bir benzeri görüntüyü, eski sevgilisi Kerem Bürsin'in yeni rol arkadaşı Hafsanur Sancaktutan'ın vermiş olması. İşte o anlar...

21.06.2023 10:27 - Son Güncelleme: 21.06.2023 10:28
Hande Erçel şekilden şekile mi girdi Hafsanur Sancaktutan’la dalga mı geçti olay görüntü! Beklenmedik bu hareket çok su götürür

Son dönemde attığı her adımla olay yaratan Hande Erçel'den çok konuşulacak hareket.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Hande Erçel şekilden şekile mi girdi Hafsanur Sancaktutan’la dalga mı geçti olay görüntü! Beklenmedik bu hareket çok su götürür

Önceki akşam yüzü olduğu bir markanın davetinin ev sahibiydi Hande Erçel.

Hande Erçel şekilden şekile mi girdi Hafsanur Sancaktutan’la dalga mı geçti olay görüntü! Beklenmedik bu hareket çok su götürür

Etkinliğe pek çok ünlü isim de katıldı.

Hande Erçel şekilden şekile mi girdi Hafsanur Sancaktutan’la dalga mı geçti olay görüntü! Beklenmedik bu hareket çok su götürür

Ancak geceye bambaşka bir olay damgasını vurdu.

Hande Erçel şekilden şekile mi girdi Hafsanur Sancaktutan’la dalga mı geçti olay görüntü! Beklenmedik bu hareket çok su götürür

HAFSANUR'A GÖNDERME Mİ?

Hande Erçel, kameralara poz verdiği sırada şekilden şekile girdi.

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