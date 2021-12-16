Hande Erçel şarkıcılığa soyundu görenler şaştı kaldı sosyal medya yıkıldı! 'İkinci Merve Boluğur vakası' yorumları havada uçuştu...
Hande Erçel şarkıcılığa soyundu, sosyal medya yıkıldı! Oyuncu Kerem Bürsin'le aşk yaşayan Hande Erçel, ABD dönüşü bombayı patlattı. Sosyal medyayı aktif kullanan Hande Erçel Instagram paylaşımı ile dikkat çekti. Stüdyoya giren Hande'yi gören bazı takipçileri "Bu da şarkıcılığa soyundu" , "İkinci merve Boluğur vakası" şeklinde yorumlarda bulunurken, bazı takipçileri ise oldukça heyecanlandı. İşte Hande Erçel'in çok konuşulan pozu...
İKİNCİ MERVE VAKASI!
Hande Erçel şarkıcılığa soyundu görenler şaştı kaldı sosyal medya yıkıldı! 'İkinci Merve Boluğur vakası' yorumları havada uçuştu...
Kerem Bürsin'le aşk yaşayan Hande Erçel, yılın son günlerinde yeni anlaşmalar imzalamayı ihmal etmedi. Erçel stüdyodan paylaştığı kareyle yeni projesini duyurdu!
HANDE ERÇEL STÜDYODAN PAYLAŞTI
Hande Erçel Instagram hesabından yaptığı paylaşımda stüdyodan bir karesini paylaştı ve "Çok heyecan" diye yazdı. Erçel bu pozu yeni proje mi sorusunu akıllara getirdi. Erçel'in ya bir şarkı için stüdyoya ya da bir seslendirme için stüdyoya girdiği düşünülüyor.
Hande'den gelen kare, eski sevgilisi Murat Dalkılıç'ın eski eşi olan Merve Boluğur'u akıllara getirdi. Aşkta yüzü gülmeyen Merve de bir dönem şarkıcılığa soyunduğunu açıklamış, ilk klibinde yer alması için yakışıklı ve seksi bir erkek aradığını ifade etmişti.