Hande Erçel şarkıcılığa soyundu görenler şaştı kaldı sosyal medya yıkıldı! ’İkinci Merve Boluğur vakası’ yorumları havada uçuştu...

HANDE ERÇEL STÜDYODAN PAYLAŞTI

Hande Erçel Instagram hesabından yaptığı paylaşımda stüdyodan bir karesini paylaştı ve "Çok heyecan" diye yazdı. Erçel bu pozu yeni proje mi sorusunu akıllara getirdi. Erçel'in ya bir şarkı için stüdyoya ya da bir seslendirme için stüdyoya girdiği düşünülüyor.