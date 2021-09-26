Hande Erçel sadece göğüslerini kapattığı üstüyle boy gösterdi! Kerem Bürsin’in biricik aşkı ayna pozuyla sosyal medyayı salladı
Hande Erçel sadece göğüslerini kapattığı üstüyle boy gösterdi! Meslektaşı Kerem Bürsin ile yaşadığı aşkla uzun süre gündem olan ünlü oyuncu Hande Erçel, sosyal medya hesabında yaptığı dikkat çeken paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi. Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan oyuncu, beyaz üstü ve pantolonuyla ayna karşısında çektiği bir fotoğrafı takipçilerinin beğenisine sundu. Fit hali ile dikkat çeken Erçel, adeta sosyal medyayı salladı. İşte Hande Erçel'in sosyal medyaya damga vuran o paylaşımı...
26.09.2021 13:47
- Son Güncelleme: 26.09.2021 13:47
Oyunculuğunun yanı sıra özel hayatıyla da sık sık adından söz ettiren Hande Erçel, son olarak sosyal medya paylaşımıyla gündeme geldi.
Sosyal medyayı aktif kullanan Hande Erçel, beyaz üstü ve pantolonuyla ayna karşısında çektiği bir fotoğrafı Instagram hesabında takipçilerinin beğenisine sundu.