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Haberler Magazin Hande Erçel sadece göğüslerini kapattığı üstüyle boy gösterdi! Kerem Bürsin’in biricik aşkı ayna pozuyla sosyal medyayı salladı

Hande Erçel sadece göğüslerini kapattığı üstüyle boy gösterdi! Kerem Bürsin’in biricik aşkı ayna pozuyla sosyal medyayı salladı

Hande Erçel sadece göğüslerini kapattığı üstüyle boy gösterdi! Meslektaşı Kerem Bürsin ile yaşadığı aşkla uzun süre gündem olan ünlü oyuncu Hande Erçel, sosyal medya hesabında yaptığı dikkat çeken paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi. Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan oyuncu, beyaz üstü ve pantolonuyla ayna karşısında çektiği bir fotoğrafı takipçilerinin beğenisine sundu. Fit hali ile dikkat çeken Erçel, adeta sosyal medyayı salladı. İşte Hande Erçel'in sosyal medyaya damga vuran o paylaşımı...

26.09.2021 13:47 - Son Güncelleme: 26.09.2021 13:47
Hande Erçel sadece göğüslerini kapattığı üstüyle boy gösterdi! Kerem Bürsin’in biricik aşkı ayna pozuyla sosyal medyayı salladı

Oyunculuğunun yanı sıra özel hayatıyla da sık sık adından söz ettiren Hande Erçel, son olarak sosyal medya paylaşımıyla gündeme geldi.

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Hande Erçel sadece göğüslerini kapattığı üstüyle boy gösterdi! Kerem Bürsin’in biricik aşkı ayna pozuyla sosyal medyayı salladı

Kerem Bürsin ile mutlu bir birliktelik sürdüren oyuncu, sosyal medya hesabında yaptığı dikkat çeken paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi.

Hande Erçel sadece göğüslerini kapattığı üstüyle boy gösterdi! Kerem Bürsin’in biricik aşkı ayna pozuyla sosyal medyayı salladı

Sosyal medyayı aktif kullanan Hande Erçel, beyaz üstü ve pantolonuyla ayna karşısında çektiği bir fotoğrafı Instagram hesabında takipçilerinin beğenisine sundu.

Hande Erçel sadece göğüslerini kapattığı üstüyle boy gösterdi! Kerem Bürsin’in biricik aşkı ayna pozuyla sosyal medyayı salladı

Birçok magazin ve fan sayfası tarafından paylaşılan fotoğraf, kısa süre içinde sosyal medyada hızla yayıldı.

Hande Erçel sadece göğüslerini kapattığı üstüyle boy gösterdi! Kerem Bürsin’in biricik aşkı ayna pozuyla sosyal medyayı salladı

Çok sayıda sosyal medya kullanıcısının yoğun ilgi gösterdiği paylaşım, binlerce beğeni alarak gündem oldu.

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