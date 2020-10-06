Haberler Galeri Magazin Hande Erçel romantik pozlarıyla sosyal medyayı yerinden oynattı ama... Siz bir de eski halini görün

Hande Erçel romantik pozlarıyla sosyal medyayı yerinden oynattı ama... Siz bir de eski halini görün

Son dönemin en çok konuşulan isimlerinden biri hiç kuşkusuz Hande Erçel. Murat Dalkılıç ile olan uzun süreli birlikteliğini sonlandıran 26 yaşındaki oyuncunun adı şu sıralar sık sık rol arkadaşı Kerem Bürsin ile anılıyor. Ablası Gamze Erçel doğum yaptıktan sonra yeğeni Mavi ile de sık sık fotoğraflar paylaşmayı ihmal etmeyen Hande Erçel sosyal medyanın gündeminde. Nedeni ise eski hali. Hande Erçel'in estetiksiz görüntüleri yeniden olay yarattı. Aradaki fark sizi çok şaşırtacak.

06.10.2020 17:06 - Son Güncelleme: 06.10.2020 17:06
Hande Erçel romantik pozlarıyla sosyal medyayı yerinden oynattı ama... Siz bir de eski halini görün

Son dönemde kariyerinin zirvesini yaşayan genç oyunculardan Hande Erçel yine sosyal medyanın gündeminde. Uzun süredir birlikte olduğu Murat Dalkılıç ile ilişkisine nokta koyduktan sonra adı dizi partneri Kerem Bürsin ile yakıştırılan Hande Erçel son yaptığı paylaşım ile kafaları karıştırdı.

Hande Erçel'in romantik gün batımı pozlarındaki iki kadeh dikkatlerden kaçmazken güzel oyuncunun takipçileri "Fotoğrafları Kerem Bürsin mi çekti?" diye sordu.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Hande Erçel romantik pozlarıyla sosyal medyayı yerinden oynattı ama... Siz bir de eski halini görün

Doğal güzelliği ve hafifi ıslak saçlarıyla büyüleyen Hande Erçel'in gün batımı pozuna "Kerem Bürsin umarım seninledir şuan" yorumları yağdı.

Hande Erçel romantik pozlarıyla sosyal medyayı yerinden oynattı ama... Siz bir de eski halini görün

Son günlerin en popüler ismi hiç kuşkusuz 26 yaşındaki oyuncu Hande Erçel. Özellikle rol arkadaşı Kerem Bursin ile aşk yaşadığı iddia edilen Hande Erçel sosyal medyayı sallamaya devam ediyor.

Hande Erçel romantik pozlarıyla sosyal medyayı yerinden oynattı ama... Siz bir de eski halini görün

Estetiksiz fotoğrafları yeniden konuşulan Hande Erçel'in bu görüntüleri, büyük değişimi kanıtlar nitelikte. İşte başta güzel oyuncu Hande Erçel olmak üzere ünlülerin yıllar içerisinde estetikle gelen değişimleri.

Hande Erçel romantik pozlarıyla sosyal medyayı yerinden oynattı ama... Siz bir de eski halini görün

Şeyma Subaşı

DİĞER GALERİLER
Bir sonraki galeri
10 sn kaldı Kenan İmirzalıoğlu'nun hamile eşi Sinem Kobal'dan doğuma günler kala gelen poz! Sinem Kobal yaşıyla şaşırtıyor...
Kenan İmirzalıoğlu'nun hamile eşi Sinem Kobal'dan doğuma günler kala gelen poz! Sinem Kobal yaşıyla şaşırtıyor...