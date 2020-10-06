Hande Erçel romantik pozlarıyla sosyal medyayı yerinden oynattı ama... Siz bir de eski halini görün
Son dönemin en çok konuşulan isimlerinden biri hiç kuşkusuz Hande Erçel. Murat Dalkılıç ile olan uzun süreli birlikteliğini sonlandıran 26 yaşındaki oyuncunun adı şu sıralar sık sık rol arkadaşı Kerem Bürsin ile anılıyor. Ablası Gamze Erçel doğum yaptıktan sonra yeğeni Mavi ile de sık sık fotoğraflar paylaşmayı ihmal etmeyen Hande Erçel sosyal medyanın gündeminde. Nedeni ise eski hali. Hande Erçel'in estetiksiz görüntüleri yeniden olay yarattı. Aradaki fark sizi çok şaşırtacak.
06.10.2020 17:06
- Son Güncelleme: 06.10.2020 17:06
Son dönemde kariyerinin zirvesini yaşayan genç oyunculardan Hande Erçel yine sosyal medyanın gündeminde. Uzun süredir birlikte olduğu Murat Dalkılıç ile ilişkisine nokta koyduktan sonra adı dizi partneri Kerem Bürsin ile yakıştırılan Hande Erçel son yaptığı paylaşım ile kafaları karıştırdı.
Hande Erçel'in romantik gün batımı pozlarındaki iki kadeh dikkatlerden kaçmazken güzel oyuncunun takipçileri "Fotoğrafları Kerem Bürsin mi çekti?" diye sordu.
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