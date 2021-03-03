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Hande Erçel paylaştı yine sosyal medya sallandı ama estetik yorumları da gecikmedi! Doğal güzel sananlar yanıldı

Şüphesiz son dönemde adını sıkça duyduğumuz isimlerden biri de Hande Erçel. Murat Dalkılıç ile olan uzun süreli birlikteliğini sonlandırdıktan sonra rol arkadaşı Kerem Bursin ile adı anılan Hande Erçel sık sık kalbinin boş olduğunu dile getirse de Kerem Bürsin'le aşk iddiaları durulmadı. Sosyal medya paylaşımlarıyla göz dolduran, özellikle makyajsız doğal pozlarıyla takipçilerini mest etmeyi başaran güzel oyuncu, son kolajıyla yine gündem oldu. Evde köpeğiyle çekildiği fotoğrafları Instagram hesabından yayınlayan Hande Erçel bir yandan övgüleri toplarken bir yandan da estetik yorumlarıyla karşılaştı.

03.03.2021 17:32 - Son Güncelleme: 03.03.2021 17:32
Hande Erçel paylaştı yine sosyal medya sallandı ama estetik yorumları da gecikmedi! Doğal güzel sananlar yanıldı

Oyuncu Hande Erçel, son dönemin en popüler isimleri arasında yer alıyor. Özel hayatıyla sık sık adından söz ettiren Erçel, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla da sık sık gündeme geliyor.

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Hande Erçel paylaştı yine sosyal medya sallandı ama estetik yorumları da gecikmedi! Doğal güzel sananlar yanıldı

Uzun süredir adı partneri Kerem Bürsin ile aşk dedikodularına karışan Hande Erçel, bu kez yeni paylaşımı ile haber oldu. 27 yaşındaki başarılı isim, sosyal medya hesabı Instagram'dan sevenlerine sunduğu yeni fotoğrafı ile çok konuşuldu.

Hande Erçel paylaştı yine sosyal medya sallandı ama estetik yorumları da gecikmedi! Doğal güzel sananlar yanıldı

Evde köpeği ile oynadığı anları takipçileriyle "Benden daha büyük" notuyla paylaşan Hande Erçel'e hayranları büyük ilgi gösterdi.

Hande Erçel paylaştı yine sosyal medya sallandı ama estetik yorumları da gecikmedi! Doğal güzel sananlar yanıldı

Estetiksiz fotoğrafları yeniden konuşulan Hande Erçel'in bu görüntüleri, büyük değişimi kanıtlar nitelikte. İşte başta güzel oyuncu Hande Erçel olmak üzere ünlülerin yıllar içerisinde estetikle gelen değişimleri.

Hande Erçel paylaştı yine sosyal medya sallandı ama estetik yorumları da gecikmedi! Doğal güzel sananlar yanıldı

Tuvana Türkay