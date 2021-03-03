Hande Erçel paylaştı yine sosyal medya sallandı ama estetik yorumları da gecikmedi! Doğal güzel sananlar yanıldı

Şüphesiz son dönemde adını sıkça duyduğumuz isimlerden biri de Hande Erçel. Murat Dalkılıç ile olan uzun süreli birlikteliğini sonlandırdıktan sonra rol arkadaşı Kerem Bursin ile adı anılan Hande Erçel sık sık kalbinin boş olduğunu dile getirse de Kerem Bürsin'le aşk iddiaları durulmadı. Sosyal medya paylaşımlarıyla göz dolduran, özellikle makyajsız doğal pozlarıyla takipçilerini mest etmeyi başaran güzel oyuncu, son kolajıyla yine gündem oldu. Evde köpeğiyle çekildiği fotoğrafları Instagram hesabından yayınlayan Hande Erçel bir yandan övgüleri toplarken bir yandan da estetik yorumlarıyla karşılaştı.